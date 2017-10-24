Политик: Саакашвили добивается кровопролития на Украине

Михаил Саакашвили попросил киевлян защитить его от экстрадиции в Грузию. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что экс-губернатор Одесской области создает "классическую провокацию".

Бывший грузинский президент, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попросил жителей Киева защитить его от экстрадиции в Грузию.

"Сейчас он (президент Украины Петр Порошенко – ред.) хочет экстрадировать меня… Я хочу запросить защиты у родных киевлян, у приличных, порядочных людей Украины. Я буду вас защищать, но давайте защищайте меня", – заявил Саакашвили во вторник на пресс-конференции в Киеве.

В четверг Саакашвили также сообщил, что принял решение присоединиться к протестующим в палаточном городке у здания Верховной рады Украины.

Ранее Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около 5 млн долларов госсредств на личные нужды.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что экс-президент Грузии создает "классическую провокацию".

"Господину Саакашвили желательно было бы знать украинские законы. По украинским законам его не могут пока экстрадировать, так как решение об этом он имеет право обжаловать – это как минимум на полгода процедура. А следовательно, если мы понимаем, что юридический механизм не позволяет его выдворить, то речь идет о классической провокации. А поскольку при этом Саакашвили заявил, что будет ночевать в одной из палаток на так называемом "майдане", становится очевидно, что он играет на эскалацию напряжения", – считает Вадим Колесниченко.

По его мнению, целью Саакашвили является разрастание конфликта на Украине, особенно в Донбассе.

"Саакашвили играет на конфликт, ему нужно кровопролитие. Только в таком случае будет получен тот результат, которого добиваются заокеанские режиссеры. А им нужен конфликт, который может перерасти и в конфликт в Донбассе. Без вооруженного конфликта в Донбассе ни Порошенко, ни Саакашвили американцам не нужны", – полагает Вадим Колесниченко.

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