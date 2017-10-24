Мнение: Украина – основатель ООН? Пора им уже разобраться со своим прошлым

Петр Порошенко назвал Украину одной из стран-основателей Организации Объединенных Наций. Политик Николай Стариков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что президент Украины в данном случае вновь продемонстрировал двойные стандарты.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан страны с днем Организации Объединенных Наций и заявил, что этот праздник имеет непосредственное отношение к его стране.

"День создания ООН – это и украинский праздник, так как Украина была среди наций – основательниц организации", – написал он в Twitter.

ООН официально существует с 24 октября 1945 года. Среди первоначальных членов организации наряду с СССР были Белорусская и Украинская советские социалистические республики, хотя они и не являлись независимыми государствами.

Заявление президента Украины прокомментировал в эфире радио Sputnik лидер "Партии Великое Отечество" (ПВО) Николай Стариков.

"Порошенко демонстрирует самые настоящие двойные стандарты. Когда ему выгодно, он говорит, что Украина имеет отношение к созданию ООН. А когда ему хочется следовать в русле риторики его американских хозяев, он начинает говорить, что СССР – это исчадье ада. Надо уже как-то определиться – либо "все хорошо", либо "все плохо"… Поэтому вы либо прекратите сносить памятники советского прошлого, либо уж отказывайтесь от него полностью – вместе с заводами, членством в ООН и всем остальным, включая те территории, которые вы получили от Советского Союза", – сказал Николай Стариков.

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