Политик: снятие обвинений с Януковича связано с положением Порошенко

Генпрокуратура Украины сняла с Виктора Януковича большую часть обвинений, сообщили юристы экс-президента. Украинский политик Александр Голуб в эфире радио Sputnik предположил, что у этого решения есть юридическая и политическая причины.

Генпрокуратура Украины сняла с экс-президента Виктора Януковича большую часть обвинений по делу об акциях протеста в Киеве зимой 2013-2014 годов, говорится в сообщении адвокатского объединения AVER LEX, членом которого является защитник бывшего главы государства Виталий Сердюк.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко напомнил, что в суде рассматривается дело Януковича по обвинению в госизмене, после чего начнется судебный процесс над экс-президентом по делу о событиях на "евромайдане".

"Генеральная прокуратура Украины под руководством Юрия Луценко уже сняла с Виктора Януковича подозрения в разгоне 30 ноября 2013 года и в декабре 2013 – январе 2014 годов митингующих, в том числе, студентов и журналистов.

Также Виктор Янукович уже не является подозреваемым в причастности к убийствам в феврале 2014 года Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Романа Сеника. Но вместо того, чтобы установить настоящих виновников преступлений, расследование было прекращено", – говорится в сообщении со ссылкой на Сердюка.

Депутат Верховной рады III-VII созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб в эфире радио Sputnik отметил, что в этом процессе у стороны обвинения явно нет на руках убедительных аргументов.

"Совершенно очевидно, что здесь две основные составляющие, на мой взгляд. Первая составляющая – это то, что за все эти годы следствию так и не удалось найти какие-либо существенные факты, подтверждающие те обвинения, которые выдвигались против Януковича в так называемые "революционные" дни. И ясно, что если с данными материалами идти в суд, то даже в таком суде, который на сегодня существует в Украине, эти обвинения рассыплются. Более того, очевидно, что та команда юристов, которая работает с господином Януковичем, смогла навязать свою игру киевской прокуратуре, и очень многие вещи, в которых та хотела бы голословно обвинить Януковича – у нее это не получилось", – считает Александр Голуб.

Не менее важна, по его мнению, и политическая составляющая.

"Вторая причина, по которой снимаются многие обвинения, продиктована, на мой взгляд, тем положением, в котором оказался на сегодняшний день (президент Украины Петр) Порошенко. Он понимает, что его положение в Украине более чем плачевно. Он понимает, что ему тоже могут быть выдвинуты аналогичные обвинения. И поэтому он делает все, чтобы минимизировать этот возможный вред для себя. Он достаточно искушенный и дальновидный политик. И недаром те люди, которые политически поддерживают господина Порошенко, пытались отменить через Конституционный суд или, по крайней мере, поставить под сомнение решение парламента о лишении Януковича президентских полномочий", – полагает Александр Голуб.

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