Аналитик: Киев понял – как ни крутись, а транзита газа он лишается

Прекращение транзита российского газа может обойтись Киеву в 3 млрд долларов ежегодно, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на международной конференции по развитию нефтегазового сектора Украины.
Именно такую сумму страна получила в этом году от транзита российского топлива.
По его словам, продлить соглашение будет непросто, поскольку "Газпром", по убеждению главы "Нафтогаза", не настроен продолжать сотрудничество с Украиной.
Коболев отметил, что в течение года должна заработать первая нитка "Турецкого потока", также стоит вопрос о строительстве второй нитки. По его словам, "каждая новая нитка таких потоков отнимает от украинского ВВП большую сумму средств, приблизительно полмиллиарда долларов".
Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил после 2019 года изменить организацию транзита российского газа. По его мнению, европейцам стоит забирать топливо не на западной границе Украины, а на восточной. В Москве такой вариант назвали нецелесообразным.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире радио Sputnik отметил, что на Украине, по сути, просто признали реальное положение дел.
"Украина откровенно говорит о том, что может потерять транзит российского газа. Это реальность. Они, по сути, понимают, что порядка 30 млрд кубов пойдет в обход Украины, потому что "Турецкий поток" уже строится. Они понимают, что южное направление – транзит, который раньше шел через Украину, Болгарию и попадал в Турцию – этой нитки уже точно не будет. Этих объемов Украина лишается. И единственное, что им сейчас остается это протестовать против "Северного потока-2", надеясь на то, что американские санкции заработают, и "Газпрому" будет сложно его строить. Но на самом деле, думаю, Украина понимает, что и "Северный поток-2" будет построен. И уж как тут ни крутись, но транзита они лишаются", – сказал Игорь Юшков.
По его мнению, называя конкретные суммы, в Киеве надеются на компенсацию со стороны Запада.
"Украинцы уже сейчас начинают обозначать те суммы, которые каждый год они хотели бы получать либо от американцев, либо от европейцев в качестве компенсации за то, что те, мол, плохо надавили на Россию, и она построила обходные газопроводы. Я думаю, что сейчас речь уже идет именно об этом – об обозначении сумм компенсаций за потерю транзита. Мне кажется, на прерывание реализации российских проектов украинцы на самом деле уже не надеются, поэтому и заявляют о конкретных суммах, сколько им теперь нужно будет денег", – считает Игорь Юшков.
"Газпром" 7 мая приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в марте 2018 года; вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию – 2019 год).
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Ранее во вторник посол США на Украине Мари Йованович заявила, что потери доходов Украины от транзита газа из-за запуска "Северного потока-2" могут составить до 3% ВВП ежегодно.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!