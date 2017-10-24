Аналитик: Киев понял – как ни крутись, а транзита газа он лишается

"Нафтогаз" оценил потери от прекращения транзита российского газа через Украину в $3млрд. Аналитик Игорь Юшков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что, делая подобные заявления, в Киеве хотят добиться компенсации от Запада.

Прекращение транзита российского газа может обойтись Киеву в 3 млрд долларов ежегодно, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на международной конференции по развитию нефтегазового сектора Украины.

Именно такую сумму страна получила в этом году от транзита российского топлива.

Коболев напомнил, что действующий контракт с Россией заканчивается в 2019 году и возможная потеря транзита "будет иметь критические негативные последствия для всех нас".

По его словам, продлить соглашение будет непросто, поскольку "Газпром", по убеждению главы "Нафтогаза", не настроен продолжать сотрудничество с Украиной.

Коболев отметил, что в течение года должна заработать первая нитка "Турецкого потока", также стоит вопрос о строительстве второй нитки. По его словам, "каждая новая нитка таких потоков отнимает от украинского ВВП большую сумму средств, приблизительно полмиллиарда долларов".

Глава "Нафтогаза" считает, что у Киева есть шанс сохранить транзит газа после 2019 года, если его система станет прозрачной, чтобы европейские потребители были заинтересованы в Украине как надежном партнере.

Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил после 2019 года изменить организацию транзита российского газа. По его мнению, европейцам стоит забирать топливо не на западной границе Украины, а на восточной. В Москве такой вариант назвали нецелесообразным.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире радио Sputnik отметил, что на Украине, по сути, просто признали реальное положение дел.

"Украина откровенно говорит о том, что может потерять транзит российского газа. Это реальность. Они, по сути, понимают, что порядка 30 млрд кубов пойдет в обход Украины, потому что "Турецкий поток" уже строится. Они понимают, что южное направление – транзит, который раньше шел через Украину, Болгарию и попадал в Турцию – этой нитки уже точно не будет. Этих объемов Украина лишается. И единственное, что им сейчас остается это протестовать против "Северного потока-2", надеясь на то, что американские санкции заработают, и "Газпрому" будет сложно его строить. Но на самом деле, думаю, Украина понимает, что и "Северный поток-2" будет построен. И уж как тут ни крутись, но транзита они лишаются", – сказал Игорь Юшков.

По его мнению, называя конкретные суммы, в Киеве надеются на компенсацию со стороны Запада.

"Украинцы уже сейчас начинают обозначать те суммы, которые каждый год они хотели бы получать либо от американцев, либо от европейцев в качестве компенсации за то, что те, мол, плохо надавили на Россию, и она построила обходные газопроводы. Я думаю, что сейчас речь уже идет именно об этом – об обозначении сумм компенсаций за потерю транзита. Мне кажется, на прерывание реализации российских проектов украинцы на самом деле уже не надеются, поэтому и заявляют о конкретных суммах, сколько им теперь нужно будет денег", – считает Игорь Юшков.

"Газпром" 7 мая приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в марте 2018 года; вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию – 2019 год).

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Ранее во вторник посол США на Украине Мари Йованович заявила, что потери доходов Украины от транзита газа из-за запуска "Северного потока-2" могут составить до 3% ВВП ежегодно.

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