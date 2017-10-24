Мнение: в ЕСПЧ может быть подан иск "Саакашвили против государства Украина"

Миграционная служба Украины отказала Михаилу Саакашвили в статусе беженца. В эфире радио Sputnik политолог Артур Атаев не исключил, что экс-губернатор Одесской области может обратиться в европейские инстанции по правам человека и выиграть дело.

Миграционная служба Украины отказалась предоставить статус беженца экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, заявил генпрокурор Юрий Луценко. Трансляцию его общения с журналистами вел телеканал "112 Украина".

"Господин Саакашвили по этому поводу в суд не обратился", – сказал Луценко. По его словам, теперь Киев имеет право депортировать Саакашвили или экстрадировать его.

Луценко также обвинил бывшего губернатора в том, что он "перешел красную линию" и устраивает провокации с целью захвата власти. У следствия есть данные об этом, добавил генпрокурор.

Адвокат Михаила Саакашвили Павел Богомазов не считает, что украинская миграционная служба отказала политику в предоставлении статуса беженца.

"На самом деле миграционная служба не отказала. Они прислали обтекаемое информационное письмо, но это не отказ. Пусть генпрокурор покажет документ", – заявил Богомазов РИА Новости.

В сентябре адвокат Саакашвили Маркиян Галабала пояснил, что его клиент имеет статус лица без гражданства.

"Этот статус предусматривает дополнительные юридические гарантии, к физической защите это не имеет никакого отношения, этот статус похож на статус беженца", – подчеркнул Галабала.

Защита опасается, что если Украина удовлетворит запрос о выдаче, в Грузии, где против Саакашвили возбуждено несколько дел, его лишат права на справедливый суд.

Президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации главы государства это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении.

В эфире радио Sputnik политолог Артур Атаев высказал мнение, что Саакашвили может обратиться в европейские инстанции по правам человека и выиграть дело.

"Политические власти Украины жестко настроены в отношении Саакашвили и его нынешнего политического статуса. Видимо, власти не будут поддаваться его спекулятивным ультиматумам, которые Саакашвили пытается выдвинуть в рамках "МихоМайдана". Вместе с тем, на сегодняшний день Саакашвили остается одним из самых активных и деятельных лиц украинской политики. И в этой связи можно утверждать, что он будет продолжать наращивать свое политическое влияние путем громких заявлений. Очевидно, что Саакашвили делает заявку своему западному покровителю – западной политической элите, указывая на ущемление своих политических и гражданских прав. Вполне возможно, что от Саакашвили может последовать обращение в европейские инстанции по правам человека, в ЕСПЧ. И в принципе, исходя из существующих международных норм, он вполне может выиграть иск против Украины, который будет называться "Саакашвили против государства Украина". У него есть определенный опыт влияния на государство таким образом. Саакашвили очень сильно интегрирован в международные правовые институты, которые занимаются отстаиванием прав и свобод человека и гражданина", – сказал Артур Атаев.

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