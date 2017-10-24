Мнение: Siemens серьезно поторопился в подаче исков к "Ростеху"

Арбитражный суд Москвы отказался приостановить производство по иску российской "дочки" Siemens к структурам "Ростеха". Ситуацию в эфире радио Sputnik разъяснил адвокат по международным делам Денис Скрябин.

Арбитражный суд Москвы отказался приостановить производство по иску российской "дочки" концерна Siemens к структурам "Ростеха" по поводу поставки турбин для строящихся в Крыму электростанций.

Siemens оспаривает сделку, состоявшую из двух частей: договор между "Сименс технологии газовых турбин" и ОАО "Технопромэкспорт" от 10 марта 2015 года и договор между ОАО "Технопромэкспорт" и ООО "Технопромэкспорт" от 16 октября 2015 года. "Сименс технологии газовых турбин" на 65% принадлежит Siemens и на 35% – "Силовым машинам".

В "дочке" концерна просили приостановить рассмотрение второго иска, поскольку судебный акт по нему будет иметь обязательную силу для рассмотрения по первому делу.

Адвокат по международным делам юридической фирмы "Скрябин и партнеры" Денис Скрябин в эфире радио Sputnik отметил, что у суда при рассмотрении подобных исков должны быть весомые аргументы для приостановки производства.

"С точки зрения нашего процессуального законодательства, которым руководствуется арбитражный суд при рассмотрении подобных исков, должны быть действительно весомые аргументы для приостановления производства по делу. Одним из таких оснований является невозможность рассмотрения дела до вынесения судебного акта по иному делу. Следовательно, в настоящий момент, как мы видим из судебных разбирательств, каких-либо препятствий для рассмотрения исков Siemens к структурам "Ростеха" не имеется. И складывается впечатление, что Siemens серьезно поторопился в подаче определенных исков к структурам "Ростеха" и подобной приостановкой пытается исправить эту ситуацию", – разъяснил Денис Скрябин.

По его словам, при подобной тактике сторон или одной из них рассмотрение основного искового заявления может длиться очень долго.

"Подобная ситуация может сохраняться очень долго. При множестве исков и претензий друг к другу каждое дело может быть приостановлено до рассмотрения предыдущего. Бывает, складывается ситуация, что стороны заявляют в отношении друг друга многочисленные иски и тем самым блокируют рассмотрение основного искового заявления, которым является непосредственно их требование: незаконное, по мнению Siemens, владение турбинами. И при должной работе юристов подобные дела можно затянуть на несколько лет. По моим прогнозам, данное дело может рассматриваться до года или даже двух", – отметил Денис Скрябин.

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