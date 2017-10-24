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Мнение: ситуация на Украине – высокопоставленный цирк титулованных клоунов

16:4324.10.2017
(обновлено: 16:44 24.10.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники вече у здания Верховной рады в Киеве. 22 октября 2017Участники вече у здания Верховной рады в Киеве. 22 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что митингующие в Киеве планируют силовой переворот, а все протесты финансируются из-за границы. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik отметил, что Луценко, по сути, озвучил очевидные вещи.

Соратники Михаила Саакашвили, устроившие митинг у здания Верховной рады, планируют силовой переворот, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко на заседании совета регионов в Киеве.

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Он напомнил, что право на мирный протест не означает подготовку силового переворота. Луценко отметил, что свержение власти "затеяла небольшая группа людей, приблизительно 150-200 человек", которые намерены действовать "силовыми методами". Генпрокурор утверждает, что эта группа финансируется из-за границы, и пообещал доказать это.

"Ответственно заявляю: это у них не выйдет, они не пройдут", – подчеркнул он.

Луценко добавил, что в "перевороте" принимают участие "гастролеры без гражданства": по его словам, Саакашвили, пока был губернатором Одесской области, заставил своих подчиненных оформить разрешения на постоянное проживание для двадцати граждан Грузии – "ценных деятелей культуры".

"Именно они с оружием охраняют Саакашвили, находятся в лагере и планируют этот силовой переворот", – заключил генпрокурор.

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выступает на вече у здания Верховной рады в Киеве. 22 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Акция протеста, одним из организаторов которой выступило возглавляемое Саакашвили "Движение новых сил", продолжается у стен парламента уже неделю.

Накануне состоялось вече под названием "Майдан реформ", на котором бывший одесский губернатор представил "План спасения Украины за 70 дней": Саакашвили предложил отменить областные государственные администрации, ликвидировать ненужные контролирующие органы, а также Нацгвардию и СБУ, принять законы о ношении оружия, об импичменте, олигархах и выборах депутатов. В вече участвовали несколько сотен человек.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько считает, что украинский генпрокурор озвучил очевидные вещи.

"Слова Луценко, конечно, поражают тем, что он говорит все абсолютно верно. Безусловно, часть протестов всегда финансируются из-за рубежа теми заинтересованными сторонами, которые хотят каким-либо образом оказать давление на руководство страны. И сейчас в Киеве даже взвинтили цены на услуги профессиональных митингующих: участнику АТО, который митингует, платят до 50 долларов в час, а простым украинцам платят около 100-200 гривен в день. В данной ситуации Луценко озвучил совершенно очевидные вещи", – сказал Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik.

При этом он обратил внимание, что Луценко не стал во всем обвинять Россию, как это происходит обычно.

"Приятно здесь только то, что здесь он не обвиняет непосредственно Россию. И то, видимо, потому, что Саакашвили никак не вписывается в число пророссийских политиков. И сейчас даже Луценко вынужден заявлять о том, что протесты на Украине – это дело внешних сил, и эти силы не российские. Думаю, Луценко теперь остается еще заявить о том, что "евромайдан" был ошибкой, что надо было рассчитывать на постепенные эволюционные изменения и реформы, а не на силовой захват власти, который сопровождался жертвами, в том числе со стороны правоохранительных органов. Что ж, происходящее сегодня на Украине можно назвать только "высокопоставленным цирком с большим количеством титулованных клоунов". По-другому это, наверное, уже не назовешь", – отметил политолог.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!


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