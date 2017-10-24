Военный политолог: филиппинцы нашли достойного партнера в лице России

Россия и Филиппины подписали первый контракт на поставку оружия. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Манила неслучайно сделала выбор в пользу России, а не США.

Россия и Филиппины подписали первый контракт по военно-технической линии – на поставку гранатометов РПГ-7В и выстрелов к ним. Детали соглашения не разглашаются.

Документ завизировали генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев и министр обороны Филиппин Делфин Лорензана в присутствии министра обороны Сергея Шойгу в Кларке, где проходит совещание министров обороны стран АСЕАН.

По словам замминистра обороны Филиппин Раймундо Элефанте, до конца года Манила планирует приобрести у России партию стрелкового оружия, на что власти уже нашли средства в бюджете.

До сих пор Филиппины наряду с Брунеем оставались единственными государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, которые никогда не закупали российских вооружений. Однако с приходом к власти президента Родриго Дутерте Манила начала активно проявлять интерес к налаживанию военно-технического сотрудничества с Москвой. Как объяснял Дутерте, "когда Россия продает оружие, она не навязывает каких-то условий", в отличие от США.

Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что сотрудничество России и Филиппин принесет пользу в борьбе с международным терроризмом.

"Филиппинцам очень нравится, что с Россией они проводят просто сделки по закупке вооружений и боевой техники. А Соединенные Штаты Америки требовали от Филиппин покорности и действий в фарватере Вашингтона. Родриго Дутерте это не нравится, он хотел бы сотрудничать на равных, конструктивно. К тому же наши вооружения ценятся довольно высоко. Сегодня Филиппины купили РПГ и выстрелы к ним. Но они готовы закупить у нас вооружение и катера для береговой охраны, вооружение для полиции. Это свидетельствует о том, что филиппинцы нашли достойных партнеров в лице России. И мы готовы сотрудничать. Филиппинцы достаточно успешно провели операции против боевиков террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Самое главное, что наше сотрудничество принесет пользу в борьбе с международным терроризмом и стабилизацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе", – сказал Андрей Кошкин.

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