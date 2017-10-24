Политолог: заявление Собчак по Крыму – это послание Западу

Телеведущая Ксения Собчак, собирающаяся баллотироваться на выборах президента РФ в марте 2018 года, заявила, что считает Крым частью Украины. Позицию Собчак в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Андрей Манойло.

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что считает Крым украинской территорией.

"Украина – это важнейший партнер России, безусловно. И восстановить нормальные, лучшие отношения – это, наверно, самая главная задача, которая стоит перед Россией, на мой взгляд. Это крайне важно", – сказала она на первой пресс-конференции после объявления о намерении участвовать в президентской избирательной кампании.

По ее словам, с точки зрения международного права Крым является территорией Украины.

"Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы обещали, и мы это обещание не выполнили. Дальше мы должны обсуждать. Это большая проблема", – добавила телеведущая.

Крым вновь стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95% жителей полуострова высказались за возвращение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Будапештский меморандум – международный договор между Украиной, США, Россией и Великобританией о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия – был подписан 5 декабря 1994 года. Соглашение содержит пункты, предоставляющие Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев, говоря об упреках в адрес Москвы, подчеркнул, что Россия исполняет свои обязательства по меморандуму, а обвинения в ее адрес безосновательны.

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло в эфире радио Sputnik дал свою оценку позиции, которую высказала Ксения Собчак по Крыму.

"Позиция, которую она заняла, совершенно очевидна – и эта позиция противоположна тому курсу, которую проводит наша действующая власть. Соответственно, она будет консолидировать вокруг себя протестный электорат. Сделав заявление по Крыму, она уже послала и определенный месседж на Запад. И оттуда, вполне возможно, придет, во-первых, и поддержка. И во-вторых, если Собчак вдруг на выборах получит какие-то весомые проценты и эти проценты по завершении выборов будут оспорены, то Запад примет участие в легитимизации этого результата Собчак, и она сделает на этом очень серьезный политический капитал", – предположил Андрей Манойло.

По его мнению, недооценивать Ксению Собчак было бы неверно.

"Выглядит она подчас неуклюже и делает разного рода странные заявления. Но на самом деле, сдается мне, все ее действия вовсе не легкомысленны, а абсолютно просчитаны", – заключил Андрей Манойло.

Президентские выборы пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна начаться в декабре 2017. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".

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