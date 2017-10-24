Режиссер фильма "Салют-7": космонавты вызывают у меня восхищение

Российский космический триллер "Салют-7", по данным портала kinobusiness.com, за две недели проката собрал 517,5 миллиона рублей. Таким образом, на данный момент драма, главные роли в которой исполнили Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко, уверенно держится в лидерах. В эфире радио Sputnik режиссер фильма "Салют-7" Клим Шипенко рассказал о реакции зрителей на историю, рассказанную в картине.
По словам режиссера, ему бы хотелось, чтобы молодые люди, посмотревшие этот фильм, заинтересовались космосом, как когда-то им заинтересовался и сам режиссер.
"Было бы отлично, если молодежь заинтересуется космосом. Ведь это что-то неизведанное, это то, куда стремится человечество. Это перспективная индустрия, и молодым людям стоит на это обратить внимание. Я сам в детстве мечтал стать космонавтом. Космонавты – мощные люди, они вызывают восхищение. И после общения с ними во время подготовки к съемкам я понял: все же что-то они там наверху видели. И они сами воспринимают Землю как-то совсем по-другому", – сказал Климе Шипенко.
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