Режиссер фильма "Салют-7": космонавты вызывают у меня восхищение

"Салют-7", по предварительным данным, собрал в прокате уже более 500 млн рублей и по-прежнему уверенно держится на первых строчках по кассовым сборам. Режиссер фильма Клим Шипенко в интервью радио Sputnik поделился мнением о причинах популярности ленты.

Российский космический триллер "Салют-7", по данным портала kinobusiness.com, за две недели проката собрал 517,5 миллиона рублей. Таким образом, на данный момент драма, главные роли в которой исполнили Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко, уверенно держится в лидерах. В эфире радио Sputnik режиссер фильма "Салют-7" Клим Шипенко рассказал о реакции зрителей на историю, рассказанную в картине.

© радио Sputnik Режиссер фильма "Салют-7" Клим Шипенко

"Реакция на фильм прекрасная, мне очень много пишут зрители. Пишут, в основном, восторженные отзывы о том, что фильм тронул до глубины души, что были полные залы, что плакали мужчины и женщины. Фильм держит в напряжении. Мы старались добиться этого эффекта разными способами: выстроить драматургию на сценарном уровне, сделать так называемые сюжетные американские горки. Думали, как объяснить что-то людям, которые совсем далеко от космоса технически. До того, как я взялся за этот проект, я тоже был далек от всего этого. Смотрел на сценарий через призму того, как бы я сам хотел увидеть эту историю" – отметил Клим Шипенко.

По словам режиссера, ему бы хотелось, чтобы молодые люди, посмотревшие этот фильм, заинтересовались космосом, как когда-то им заинтересовался и сам режиссер.

"Было бы отлично, если молодежь заинтересуется космосом. Ведь это что-то неизведанное, это то, куда стремится человечество. Это перспективная индустрия, и молодым людям стоит на это обратить внимание. Я сам в детстве мечтал стать космонавтом. Космонавты – мощные люди, они вызывают восхищение. И после общения с ними во время подготовки к съемкам я понял: все же что-то они там наверху видели. И они сами воспринимают Землю как-то совсем по-другому", – сказал Климе Шипенко.

Режиссер фильма "Салют-7": космонавты вызывают у меня восхищение Your browser does not support HTML5 audio

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!