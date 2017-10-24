Мнение: Порошенко за "свет в конце тоннеля" в Донбассе принял поезд

Конфликт в Донбассе еще далек от завершения, но есть "свет в конце тоннеля", заявил президент Украины Петр Порошенко. При этом он затронул и вопрос ввода миротворцев. Политолог Наталья Макеева в эфире радио Sputnik прокомментировала эти заявления.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что конфликт в Донбассе еще далек от завершения, но есть "свет в конце тоннеля".

"К сожалению, война еще очень далека до завершения, хотя мы имеем свет в конце тоннеля", – сказал Порошенко, открывая во вторник заседание Совета регионального развития.

Украинский президент заявил, что если в 2015 году, когда он выдвинул инициативу о введении "голубых касок" ООН в Донбасс для обеспечения мира, никто в это не верил и никто Киев не поддержал. "Сегодня у нас есть твердая поддержка наших партнеров", – добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

По словам заместителя директора Центра геополитических экспертиз, политолога Натальи Макеевой, ни о каком "свете в конце тоннеля" пока речи не идет.

"Что касается заявления Порошенко о "свете в конце тоннеля", то, на мой взгляд, человек окончательно потерял всякую связь с объективной реальностью. И поездка в Авдеевку его ни в чем не убедила, а это одно из самых опасных мест на Донбассе. И то, что он принимает за "свет в конце тоннеля", это, как в анекдоте, скорее всего, приближающийся поезд, который давит все на своем пути. Кровь на Донбассе продолжает литься, продолжают погибать как его подчиненные, так и гражданские и военные самопровозглашенных республик. Ни о каком улучшении ситуации пока говорить не приходится", – сказала Наталья Макеева в эфире радио Sputnik.

Что касается ввода миротворцев в Донбасс, то, как отметила политолог, у России в данном вопросе есть немалый опыт. И Киеву было бы разумно прибегнуть к помощи именно российских военных с мандатом ООН, считает Наталья Макеева.

"Ввод "голубых касок" возможен только в одном формате: заходят наши подразделения с мандатом ООН так, как они стояли, например, в Южной Осетии. Они действительно поддерживали там мир. И на Донбассе, на мой взгляд, единственный, кто может реально проконтролировать отсутствие каких бы то ни было столкновений – это наши военные с мандатом ООН. Если же туда войдут, например, натовцы, то это стопроцентно приведет только к усугублению ситуации. И ни в коем случае нельзя этого допускать", – сказала политолог.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.