Эксперт: причиной убытков Киева будет совсем не "Северный поток-2"

Потери доходов Украины из-за "Северного потока-2" могут составить до 3% ВВП, заявила посол США Мари Йованович. Эксперт по энергобезопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik отметил, что Киев и его спонсоры, подсчитывая убытки, неверно ставят акценты.

Потери доходов Украины от транзита газа из-за запуска "Северного потока-2" могут составить до 3% ВВП ежегодно, заявила посол США на Украине Мари Йованович.

"Реформы (в нефтегазовом секторе – ред.) должны обеспечить, что Украина будет оставаться важной страной для транспортировки газа. "Северный поток" также сократит транзит через Украину и это приведет к потере почти 3% ВВП ежегодно, такие могут быть потери", – сказала Йованович на международной конференции, посвященной развитию нефтегазового сектора на Украине.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik отметил, что Киев и его спонсоры, подсчитывая убытки, неверно ставят акценты.

"Надо задать вопрос: а почему Украина может потерять статус транзитера? Во-первых, потому, что Украина не ведет себя как надежный транзитер, который должен работать в интересах и поставщика, и потребителя газа. Украина ведет политику, направленную против интересов поставщика. В этих условиях сохраниться как транзитер практически невозможно. Потому что само существование такого транзитера – это постоянный неконтролируемый риск для поставщика. Все действия украинских властей, институтов и регуляторов подрывают надежность этого транзита, чтобы там ни говорили спонсоры Украины. Кроме того, сами США намерены усилить свое присутствие на европейском рынке, увеличить поставки СПГ, и тем самым сократить долю и объемы поставок газа из России. Но если это произойдет, то первой, кто пострадает, будет Украина. Потому что если объемы поставок российского газа в Европу не сохранят свой уровень, то в первую очередь будет сокращаться транзит через ее территорию", – сказал Алексей Гривач.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Против проекта выступают несколько стран, в том числе Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа, и США, которые рассчитывают поставлять в Европу сжиженный природный газ.

Действующий сейчас между Россией и Украиной контракт на транзит газа истекает в 2019 году.

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