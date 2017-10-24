Политолог: радикалы в суде Киева показали, что такое "уличное правосудие"

В Киеве разблокировали здание районного суда; по данным полиции, задержаны 30 участников беспорядков. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik выразил сомнение, что устроившим погром в киевском суде будут предъявлены реальные обвинения.

Полицейские освободили зал суда в Киеве от сторонников лидера "Организации украинских националистов"* (ОУН*) Николая Коханивского, которые накануне устроили погром, сообщил телеканал "112 Украина".

По данным телеканала, правоохранители зашли в зал неожиданно, после чего начались столкновения. В результате силовики разблокировали зал и задержали сторонников Коханивского.

Как передает телеканал, полицейские силой вывели из зала как сторонников националистов, так и журналистов. Сообщалось о задержании корреспондента издания "Страна.uа" Кирилла Малышева и Сергея Лефтера из агентства УНИАН, а журналист "Громадского ТВ" Дмитрий Реплянчук заявил, что полицейские избили его и разбили камеру.

В полиции сообщают о 30 задержанных. По словам Коханивского, их около сорока.

Накануне суд рассматривал вопрос об избрании Коханивскому меры пресечения. Лидера ОУН* задержали 21 сентября за то, что он выстрелил из травматического пистолета в мужчину, с которым у него, как предполагается, произошел конфликт. Сторонники Коханивского требовали освободить их лидера, а после того как накануне судья объявил перерыв до следующего утра, отказались покидать помещение.

Они забаррикадировались в зале заседаний, полицейским пришлось пойти на штурм и применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Радикалы дали отпор, кидая в силовиков мебель и другие предметы. Они оставались в помещении всю ночь.

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что это не первая подобная выходка украинских радикалов.

"Украинские радикальные националисты в очередной раз показали, как они понимают так называемое уличное правосудие. Это не первый эпизод, когда они блокируют деятельность судов, пытаются оказать физическое давление на участников судебного процесса. Что касается самой организации ОУН*, то на Украине она имеет статус "священной идеологической коровы"", – сказал Александр Асафов.

При этом он не исключил, что задержанные радикалы вскоре окажутся вновь на свободе.

"Поскольку ОУН-УПА* и ее наследники идеологически являются фактически базисом для современной украинской политики, то, конечно, наказание, если оно и будет, то будет максимально мягким, а, скорее всего, процесс замнут. То, что сейчас украинская пресса привлекает к этому внимание, связано лишь с тем, что определенные события идут в центре Киева и произошедшее с ними связано. То есть, думаю, что в ближайшее время этот процесс будет замят и не кончится ничем, как и многие из подобных", – сказал политолог.

Участники ОУН-УПА* (Организация украинских националистов – Украинская повстанческая армия*) по закону признаны на Украине "борцами за независимость" и имеют право на соцгарантии. В Москве в связи с подписанием соответствующего закона отмечали, что "Украина – это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц", и призывали дать подобным действиям оценку на международном уровне.

Героизация УПА* и ее лидеров – Степана Бандеры и Романа Шухевича – вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

*Экстремистская организация, запрещенная в России