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Эксперт: фактов неоднозначной политики Запада в отношении ИГ* – все больше

12:4924.10.2017
(обновлено: 12:51 24.10.2017)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкОружие и боеприпасы, сданные боевиками правительственным сирийским войскам в городе Хан аш-ШихОружие и боеприпасы, сданные боевиками правительственным сирийским войскам в городе Хан аш-Ших
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Сирийский генерал рассказал о найденном на складе ИГ* новейшем оружии НАТО. В эфире радио Sputnik политолог Станислав Тарасов выразил мнение, что террористы могли получать оружие как напрямую, так и через посредников.

На складе террористов "Исламского государства"* в городе Меядин обнаружены новейшие образцы вооружения НАТО, заявил журналистам генерал сирийской армии Хасан Сухейл.  Крупнейший арсенал боевиков сирийские военные захватили при поддержке российских ВКС.

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© AP Photo / Media Office Of Moadamiyeh
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"Нам потребуется не менее шести дней, чтобы вывезти все эти трофеи, которые боевики ИГ* оставили здесь после своего бегства. Тут очень много оружия и различных средств связи иностранного производства", – сказал Сухейл.

Меядин был логистическим центром с хорошо организованной системой складов и мастерских. После его освобождения трофеями сирийских военных стали стрелковое и противотанковое оружие, артиллерийские установки и снаряды, самодельные мины, а также танки и бронетранспортеры, ранее захваченные террористами у иракской армии.

Военные показали журналистам захваченные в Меядине системы спутниковой связи, радиолокационное оборудование, медицинские приборы и цех по производству беспилотников с десятками готовых дронов. Боевики использовали их для разведки и прицельного бомбометания.

Боевики террористической группировки Исламское государство в Мосуле
© AP Photo
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Большая часть арсенала террористов состоит из оружия, принятого на вооружение странами НАТО. В частности, на складах террористов в Меядине нашли 155-миллиметровую гаубицу британского производства, изготовленную в 2011 году.

"Мы захватили новейшие образцы оружия производства США, Бельгии и Великобритании, стоящие на вооружении стран НАТО", – подчеркнул Сухейл.

В эфире радио Sputnik политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов высказал мнение, что террористы могли получать оружие как напрямую, так и через посредников.

"Тому, что ИГ* имел экономическую возможность закупать новые образцы вооружения НАТО, удивляться не приходится. Здесь и прямые поставки нельзя исключать, и закупку этого оружия через каких-то посредников на территории третьих стран. К счастью, этот процесс удалось упредить. Ведь если бы задержали с проведением операции против ИГ*, то не исключено, что пришлось бы столкнуться с более серьезным сопротивлением террористов. Сейчас дни ИГ* на территории Сирии и в Ираке сочтены, и появляется все больше и больше оснований, фактов, подтверждающих, что Запад проводил неоднозначную политику в отношении джихадистов, декларируя, что борется с ними, что это главный враг, который подпитывает всемирный терроризм, но сейчас виден процесс "смещения акцентов"", – сказал Станислав Тарасов.

Меядин расположен в 40 километрах к юго-востоку от административного центра провинции Дейр-эз-Зор, на ключевой автомагистрали, соединяющей Алеппо с городом Абу-Кемаль на границе с Ираком. До недавнего времени Меядин был самым мощным укрепрайоном террористов на востоке Сирии, ему был присвоен статус "столицы" ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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