Эксперт: фактов неоднозначной политики Запада в отношении ИГ* – все больше

Сирийский генерал рассказал о найденном на складе ИГ* новейшем оружии НАТО. В эфире радио Sputnik политолог Станислав Тарасов выразил мнение, что террористы могли получать оружие как напрямую, так и через посредников.

На складе террористов "Исламского государства"* в городе Меядин обнаружены новейшие образцы вооружения НАТО, заявил журналистам генерал сирийской армии Хасан Сухейл. Крупнейший арсенал боевиков сирийские военные захватили при поддержке российских ВКС.

"Нам потребуется не менее шести дней, чтобы вывезти все эти трофеи, которые боевики ИГ* оставили здесь после своего бегства. Тут очень много оружия и различных средств связи иностранного производства", – сказал Сухейл.

Меядин был логистическим центром с хорошо организованной системой складов и мастерских. После его освобождения трофеями сирийских военных стали стрелковое и противотанковое оружие, артиллерийские установки и снаряды, самодельные мины, а также танки и бронетранспортеры, ранее захваченные террористами у иракской армии.

Военные показали журналистам захваченные в Меядине системы спутниковой связи, радиолокационное оборудование, медицинские приборы и цех по производству беспилотников с десятками готовых дронов. Боевики использовали их для разведки и прицельного бомбометания.

Большая часть арсенала террористов состоит из оружия, принятого на вооружение странами НАТО. В частности, на складах террористов в Меядине нашли 155-миллиметровую гаубицу британского производства, изготовленную в 2011 году.

"Мы захватили новейшие образцы оружия производства США, Бельгии и Великобритании, стоящие на вооружении стран НАТО", – подчеркнул Сухейл.

В эфире радио Sputnik политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов высказал мнение, что террористы могли получать оружие как напрямую, так и через посредников.

"Тому, что ИГ* имел экономическую возможность закупать новые образцы вооружения НАТО, удивляться не приходится. Здесь и прямые поставки нельзя исключать, и закупку этого оружия через каких-то посредников на территории третьих стран. К счастью, этот процесс удалось упредить. Ведь если бы задержали с проведением операции против ИГ*, то не исключено, что пришлось бы столкнуться с более серьезным сопротивлением террористов. Сейчас дни ИГ* на территории Сирии и в Ираке сочтены, и появляется все больше и больше оснований, фактов, подтверждающих, что Запад проводил неоднозначную политику в отношении джихадистов, декларируя, что борется с ними, что это главный враг, который подпитывает всемирный терроризм, но сейчас виден процесс "смещения акцентов"", – сказал Станислав Тарасов.

Меядин расположен в 40 километрах к юго-востоку от административного центра провинции Дейр-эз-Зор, на ключевой автомагистрали, соединяющей Алеппо с городом Абу-Кемаль на границе с Ираком. До недавнего времени Меядин был самым мощным укрепрайоном террористов на востоке Сирии, ему был присвоен статус "столицы" ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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