Эксперт: "добить" ИГ* на оставшихся 5% территории Сирии мешает коалиция США

Боевики контролируют не более 5% территории Сирии, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Военный эксперт Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik выразил надежду, что до окончательной победы над ИГ* остались считанные недели.

В Сирии под контролем боевиков террористической организации "Исламское государство"* осталось не более 5% территории, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"До начала операции Воздушно-космических сил России ИГИЛ* контролировала более 70% территории Сирии", – сказал он на совещании министров обороны стран-членов АСЕАН и диалоговых партнеров.

По его словам, за два года российская авиация ликвидировала 948 тренировочных лагерей, 666 заводов и мастерских по производству боеприпасов, а также 1500 единиц военной техники террористов.

"Освобождено 998 городов и населенных пунктов, освобожденная площадь 503 тысячи 223 квадратных километра. Ликвидирована большая часть боевиков. Начат процесс восстановления мирной жизни в стране. С начала операции ВКС России, с 2015 года, в дома вернулись 1,12 миллиона человек. Только в 2017 году – 660 тысяч", – рассказал Шойгу.

Он отметил, что в результате работы российского Центра по примирению враждующих сторон уже 2,5 тысячи населенных пунктов по всей стране присоединились к процессу примирения.

Генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik назвал освобождение большей части территории Сирии от ИГ* огромным прорывом.

"Сирийская армия при поддержке ВКС России за период проведения операции против "Исламского государства"* совершила огромный прорыв с точки зрения военных успехов, порядка 70% территории страны, которые в свое время занимали боевики ИГИЛ*, освобождены. То, что сейчас игиловцы* занимают не более 5% – это та незначительная часть территории, которая постоянно находится под воздействием сирийской армии и ВКС России. Но здесь стоит отметить, что наши партнеры из западной коалиции своими действиями создают определенные препятствия сирийской армии и нашим силам и средствам для возможности добить противника уже на этой территории", – сказал Владимир Богатырев.

По его словам, окончательная победа над ИГ* уже близка, однако борьба с террористами в Сирии на этом не закончится.

"Хочется верить, что на сегодняшний день игиловская* проблема практически решена. Остались, будем надеяться, недели, а не месяцы для того, чтобы окончательно закрыть вопрос с ИГИЛ* на территории Сирии. Однако сохраняется другая серьезная проблема – те силы, которые поддерживали ИГИЛ*, в частности, речь идет о "Джебхат ан-Нусре"* и других боевых отрядах, которые также дестабилизируют обстановку. И тем самым мешают процессу перехода к политическому урегулированию в Сирии", – отметил военный эксперт.

*Террористическая организация, запрещена в России

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