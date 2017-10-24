Политолог: США упустили шанс победить в Сирии и пытаются сохранить лицо

Экс-глава Пентагона Леон Панетта заявил о новом этапе холодной войны между США и Россией. Политолог Сергей Журавский в эфире радио Sputnik обратил внимание на слова Панетты о том, что Вашингтон должен сдерживать российское влияние на Ближнем Востоке.

В отношениях между США и Россией открыта новая глава холодной войны, заявил экс-глава Пентагона Леон Панетта.

"У нас новая глава холодной войны с Россией", – сказал он, выступая на конференции в Hudson Institute в Вашингтоне.

По мнению Панетты, США должны играть значительную роль на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, а также сдерживать влияние России в регионе и провести "разграничительные линии".

"Если вы не будете действовать жестко с (президентом РФ Владимиром) Путиным, он будет извлекать из этого выгоду. Я считаю по этой причине, что очень важно для США дать ясно понять им, что есть линии, которые он (Путин – ред.) не может пересечь", – заявил экс-глава Пентагона.

По его мнению, нынешняя администрация США "не очень хорошо" ведет дела с Москвой. "Вы не можете просто надеяться, что в какой-то момент они (Россия – ред.) станут "хорошими парнями". Вы должны быть жесткими с ними, и если вы говорите, что что-то случится, то вы придерживаетесь этого. Вы можете вести переговоры с Путиным, мы делали это, и мы достигали успеха в прошлом. Но вы должны это делать с позиции силы", – сказал Панетта.

Политолог, председатель Общероссийского общественного движения "Реформы – Новый Курс", кандидат политических наук Сергей Журавский в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в США пытаются повысить градус обвинений в адрес России.

"Это старая песня о старых же настроениях в Америке. Я думаю, им (американцам) эта риторика необходима и заказана определенной частью политической элиты – той, которая не хочет ни в коем случае сближения с Россией. Потому что и в Америке есть здравомыслящие люди, которые понимают, что тактика постоянного сдерживания России начинает давать сбои. И сейчас необходимо повысить градус обвинений, причем, начиная от пресловутых "покемонов", заканчивая демонстрационными усилиями по подготовке к "войне"", – сказал Сергей Журавский.

Что касается заявлений Панетты о роли США на Ближнем Востоке, то, по мнению политолога, американцы упустили свой шанс стать победителями в Сирии и пытаются любыми способами "сохранить лицо".

"США в Сирии боятся потерять "право первых", мало того, они боятся потерять лицо в Сирии. Потому что Сирия – это такой тест на устойчивость и на дальнейшее существование на Ближнем Востоке. Поэтому Америка сейчас все победные реляции в отношении ИГ ("Исламское государство" – террористическая организация, запрещенная в РФ) будет приписывать себе. Последнюю точку в этих военных действиях, как они полагают, должны поставить США. Но я считаю, что Америка здесь упустила свой шанс стать победителем. Однако попытки будут, и мы еще услышим о каких-нибудь требованиях, обвинениях в адрес России в каких-нибудь якобы чрезмерных действиях на Ближнем Востоке", – заключил Сергей Журавский.

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