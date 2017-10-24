Американист: Браудер с самого начала знал, что США его "отмоют"

Британскому инвестору Уильяму Браудеру разрешили въезд в США. Американист Владимир Васильев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что коллизия с выдачей визы лишний раз показывает, что Вашингтон ведет политику "двойных стандартов".

Британскому инвестору Уильяму Браудеру разрешили въезд в США в рамках специальной безвизовой программы ESTA, сообщили РИА Новости в Службе таможенной и пограничной охраны.

"ESTA (Электронная система разрешения на въезд – прим. ред.) для Уильяма Браудера остается действительной для поездок в США", – говорится в сообщении.

В понедельник инвестор заявил, что власти США аннулировали его визу после того, как Москва выпустила очередной ордер по линии Интерпола на его арест. Позже американский сенатор-республиканец Джон Маккейн и сенатор-демократ Бен Кардин призвали Вашингтон срочно выдать новую визу Уильяму Браудеру.

В эфире радио Sputnik главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев высказал мнение, что коллизия с выдачей визы лишний раз показывает, что США ведут политику "двойных стандартов".

"Первоначально власти США отказали Браудеру в выдаче визы, поскольку его мошенническая деятельность не вызывала сомнений. Однако прошло несколько дней, и в США заявили, что готовы выдать Браудеру временную визу на въезд, затем Маккейн и Кардин призвали выдать визу на постоянной основе, поскольку он является автором "закона Магнитского". Все это лишний раз подчеркивает политику "двойных стандартов" США, а также то, что при принятии "закона Магнитского" руководствовались делом сфабрикованным, явно нечистым", – сказал Владимир Васильев.

По его мнению, все это было частью операции американских спецслужб.

"Браудер потому и получил некую индульгенцию на проведение мошеннических операций, поскольку знал, что работает "под крышей" американских спецслужб и его быстренько "отмоют", даже если он нарушит законодательство. Последний эпизод это подчеркивает. Потому что если исходить из базы Интерпола о мошенниках, то Браудер легко попал в этот список, а когда вынужденно вмешались американские спецслужбы, то стало ясно, что у Браудера есть еще и другая миссия, помимо легального бизнеса. Можно считать, что вся эта операция с "законом Магнитского" с самого начала была задумана как операция спецслужб, которые получили задание сфабриковать дела, чтобы преемственность санкционной политики США сохранить и продолжить", – считает эксперт.

Браудер – международный финансист и инвестор, основатель фонда Hermitage Capital, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России.

Летом 2013 года российский суд заочно приговорил Браудера к девяти годам колонии общего режима. Суд установил, что Магнитский в интересах главы Hermitage Capital Management в 1997–2002 годах разработал и реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов. В 2014 году Россия объявила Браудера в международный розыск.