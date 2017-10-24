Аналитик: Украина остается с газовой проблемой один на один

"Газпром" прокомментировал заявление Украины относительно условий возобновления закупок российского газа. Аналитик Константин Шуров в эфире радио Sputnik отметил, что Киев по привычке руководствуется политическими, а не экономическими интересами.

В "Газпроме" отреагировали на заявление властей Украины об условиях возвращения к закупкам российского газа, отметив, что для этого необходим пересмотр долгосрочных контрактов с европейскими покупателями.

"Точка сдачи "Газпромом" газа своим покупателям — это вопрос взаимоотношений не с Украиной, а с нашими европейскими клиентами по долгосрочным контрактам", — сказал официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Ранее вице-премьер Украины Владимир Кистион в интервью украинскому интернет-изданию "Экономическая правда" заявил, что Киев может вернуться к закупкам топлива у России, если точка учета газа будет перенесена с западной на восточную границу страны.

В сентябре украинский лидер Петр Порошенко заявил, что при содействии Евросоюза следует изменить организацию транзита российского газа в ЕС после 2019 года, когда завершится действие текущего контракта. Инициатива Порошенко предусматривает, что европейцы смогут забирать российский газ не на западной границе Украины, как сейчас, а на восточной. Министр энергетики России Александр Новак позднее заявил, что его ведомство считает подобные шаги нецелесообразными.

Политолог, аналитик Константин Шуров в эфире радио Sputnik отметил, что Киев в газовых вопросах привык политическими, а не экономическими соображениями.

"Правительство Украины и при бывших президентах Кучме, Ющенко и Януковиче пыталось действовать, как собака на сене: все предложения со стороны России по созданию взаимовыгодного газотранспортного консорциума откладывались в долгий ящик. Они искали политическую выгоду, а не экономическую. Пытались найти рычаг и встать вровень с договаривающимися сторонами. Страна-транзитер, которая имела монопольное право, на том этапе могла диктовать свои условия. Вспомним, когда Европу поставили в положение "зю" из-за неуступчивой позиции Украины", — сказал Константин Шуров.

Однако теперь ситуация изменилась, продолжил аналитик.

"После прокладки газопровода по дну Балтийского моря ослабели монопольные позиции Украины. А если учесть, что сейчас близок к реализации "Южный поток", и Турция может стать южным хабом, который диверсифицирует для Европы поставки российского газа, то Украина остается со своей проблемой один на один. Никому не нужна газотранспортная система, которая может снабжать только близлежащие страны. Окно возможностей Украины как страны-транзитера, которая может еще остаться серьезным игроком на энергетическом рынке Европы, закрывается. Но если будет принято правильное политическое решение, чтобы экономика встала во главе угла, тогда все от этого соглашения только выиграют", — отметил Константин Шуров.

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