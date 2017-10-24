Мнение "о покушении на Порошенко": народ на Украине обозлен

СБУ опровергла сообщения о предотвращении покушения на президента Украины Петра Порошенко во время его визита в Донбасс. Профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik отметил, что недовольство властью на Украине только усиливается.

Служба безопасности Украины опровергла информацию о предотвращении покушения на президента страны Петра Порошенко во время его визита в Донбасс, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Ранее такую информацию распространили украинские СМИ со ссылкой на СБУ. Сообщалось, что двое подозреваемых якобы были ликвидированы.

"Служба безопасности Украины опровергает информацию, которая вечером 23 октября была якобы распространена по электронной почте пресс-службы. Фейковое сообщение о предупреждении СБУ покушения на президента Украины было отправлено из одной из соседних стран с почты anonymousemail@orbit.eternalimpact.info с заменой настоящей адреса пресс-службы ведомства", — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что никаких фактов взлома официальных почтовых и веб-ресурсов СБУ не было зафиксировано.

Порошенко вместе с министром обороны Украины Степаном Полтораком в воскресенье провел в подконтрольной украинским силовикам Авдеевке совещание по оперативной обстановке и пообщался с военными 72-й отдельной механизированной бригады.

По мнению директора Института стратегического планирования, доктора политических наук, профессора Александра Гусева, недовольство властью и лично Петром Порошенко на Украине только усиливается.

"Оценивая обстановку на Украине, можно представить, что все могло быть, потому что народ обозлен. Могло быть покушение на (Петра) Порошенко, потому что ему противостоят достаточно серьезные силы: это и люди, прошедшие горнила войны, и люди, посвятившие себя спецслужбам. То, что творит нынешняя власть, не укладывается в рамки международного права и принципов морали. Я уже не говорю об экономической ситуации. Промышленность фактически остановлена. Донбасс не оплачивает ничего в казну – а ведь это была треть ВВП Украины. Посмотрите, какие пенсии, заработная плата. Вся эта ситуация не может оставить население равнодушным. Люди не хотят жить при этой власти. Тут можно только посочувствовать Порошенко. Но человек сам создал эту ситуацию", — сказал Александр Гусев в эфире радио Sputnik.

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