Эксперт о вывозе архива из генконсульства РФ: США создают негативный фон

США вернули российскому посольству архив закрытого консульства в Сан-Франциско, не допустив туда дипломатов. Эксперт Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американская сторона намерена и дальше продолжать дипломатическую войну.

Власти США в нарушение международных норм самостоятельно передали российскому посольству в Вашингтоне архив закрытого ими генконсульства в Сан-Франциско, не позволив сделать это дипломатам. Об этом говорится в заявлении дипмиссии на странице в Facebook.

В посольстве отметили, что Вашингтон так и не пустил дипломатов в здание генконсульства в Сан-Франциско, чтобы те могли вывезти архив. "Вместо этого они самостоятельно упаковали и вывезли его (архив — ред.) в Вашингтон. Сделано это было вопреки неоднократным протестам МИД России и посольства (РФ в США — ред.). 23 октября архив передан в посольство", — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в дипмиссии, консульские архивы и документы "неприкосновенны в любое время и независимо от их местонахождения", поэтому американская сторона своими действиями "грубо нарушила соответствующие положения Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней консульской конвенции".

В российском посольстве предупредили, что пренебрежительное отношение властей США к международному праву, в том числе к дипобъектам и дипсобственности, позволяет Москве на основе принципа взаимности аналогично поступать с американскими представительствами в России.

Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что американская сторона продолжает дипломатическую войну.

"Сначала высылка дипломатов, потом отъем зданий, дальше по логике – попытаться забрать документы. Это продолжение дипломатической войны и скандала вокруг так называемого "вмешательства России в выборные процессы". Они хотят это как-то подтвердить, что-нибудь, может, выхватят из контекста. А подделать документы сейчас – не проблема. Это можно расценивать и как давление на президента США Дональда Трампа, тем более что идут разговоры о возможной его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. То есть сделать все, чтобы нормального контакта не получилось. Создать такую атмосферу, чтобы не дать изменить отношения России и США к лучшему. Этот негативный фон будет усиливаться с развертыванием предвыборной кампании в РФ. Не исключаю, что будут новые провокации", — сказал Илдус Ярулин.



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