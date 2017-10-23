Военный эксперт: если американцы ударят по Северной Корее, то она ответит

ВВС США готовы привести стратегические бомбардировщики B-52 в круглосуточную боеготовность, сообщили СМИ со ссылкой на штаб ВВС. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал военный эксперт Алексей Леонков.

ВВС США ожидают приказа привести ядерные бомбардировщики B-52 в круглосуточную боеготовность впервые со времен "холодной войны". Об этом пишет Defence One со ссылкой на начальника штаба ВВС генерала Дэвида Гольдфейна.

Как отмечают источники издания, распоряжение может исходить от главы Стратегического командования Вооруженных сил США (STRATCOM) Джона Хайтена или главы Северного командования вооруженных сил США (NORTHCOM) Лори Робинсон. Пока такого приказа не поступало, однако подготовка к нему ведется.

Генерал Дэвид Гольдфейн дал понять, что запланированные меры могут быть связаны с противостоянием США и КНДР. "Мир – опасное место, и у нас есть те, кто открыто говорит об использовании ядерного оружия. Это уже не биполярный мир, где это только мы и Советский Союз. Существуют другие игроки, обладающие ядерным потенциалом", – сказал генерал.

Стратегический бомбардировщик В-52 был разработан компанией Boeing в 1951 году. Самолеты В-52 несут до 20 крылатых ракет.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков высказал мнение, что бомбардировщик В-52 был и остается серьезным средством устрашения.

"Я бы не сказал, что они "нафталиновые". Дело в том, что у американцев в постоянной боевой готовности сейчас находятся 63 такие борта, они сосредоточены в два авиационных крыла. Располагаются они на двух основных базах – одна в Северной Дакоте, это база "Майнот", и в Луизиане – база "Барксдейл". И последнее, что они сделали – это перебазировали часть В-52 на остров Гуам", – сказал Алексей Леонков.

По его словам, оглашенные планы США по В-52 – это большой комплекс мероприятий.

"Что такое боевое дежурство? В последний раз американцы проводили такое боевое дежурство в октябре 1991 года. И заявление о том, что они теперь будут осуществлять боевое дежурство в течении 24 часов, означает, что будут осуществляться полеты по 6-7 маршрутам. Полеты будут осуществлять две эскадрильи, попеременно меняясь в течение шести месяцев. При этом в полетах будут задействованы примерно 60% наличествующих бомбардировщиков, остальные будут доводиться до степени боевой готовности. Сейчас 30 бомбардировщиков находятся на базах хранения и их могут ввести в ближайшее время в боевой строй, доведя таким образом степень боеготовности стратегической авиации США до 100%", – отметил Алексей Леонков.

В то же время, по его мнению, Соединенным Штатам вряд ли удастся запугать Пхеньян.

"Американцы не учитывают два фактора. Первый связан с тем, что северокорейские баллистические ракеты сделаны по так называемой капсулированной технологии. То есть, ракетное топливо находится в своеобразных капсулах и ракета может быть приведена в боеготовность в течение нескольких минут. Второе – все эти ракеты находятся на мобильных шасси и располагаются в скальных базах, которые поразить даже ядерным оружием достаточно проблематично. То есть, если американцы и нанесут удар, то Северная Корея ответит", – считает Алексей Леонков.

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