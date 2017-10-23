Депутат: Украину превращают в неандертальца

В украинском городе Хмельницкий запретили спектакль "Анна Каренина" на русском языке, сообщают СМИ. Эту информацию прокомментировал для радио Sputnik депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Спектакль "Анна Каренина" на русском языке запретили в театре имени Старицкого в украинском городе Хмельницкий, сообщило украинское интернет-издание "Вести" со ссылкой на артистов.

Издание пишет, что известная украинская актриса Ольга Сумская, которая играет роль Анны Карениной в одноименном спектакле, сообщила, что в театре им. Старицкого им запретили показывать постановку из-за того, что она на русском языке.

"Запрещают Льва Толстого на языке оригинала, а между тем это произведение входит в школьную программу как зарубежная литература", – рассказала актриса.

Если языковые квоты на украинском радио и ТВ утверждены на законодательном уровне, то в случае со спектаклями "это местечковое решение, причем продиктованное радикалами", отмечают "Вести".

На Украине с 13 октября действует закон о языковых квотах на телевидении, согласно которому доля передач и фильмов на украинском языке на общенациональных каналах должна быть доведена до 75%, а на региональных и местных телеканалах – до 60%. С ноября 2016 действует сходный закон о языковых квотах на украинском радио.

Языковую политику на Украине прокомментировал для радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

"Запрет "Анны Карениной" на украинской сцене из-за русского языка – лишнее подтверждение того, что украинская власть выбрала тупиковый путь развития построения общества. Этот путь – это некий атавизм, когда обычную страну с приятными и веселыми людьми заставляют превращаться в неандертальца, не способного произносить вразумительную речь", – считает Руслан Бальбек.

Он уверен, что доводы сторонников насильственной украинизации полностью фальшивы.

"В Киеве скажут, что во всем виновата "российская агрессия" и слушать мировую классику на языке "агрессора" – это надрывать свои уши. И, дескать, сам звук русского языка в свободной Украине неприемлем, так как Россия – это варвары, а Украина – светоч цивилизации, к тому же толерантный и, разумеется, разносторонне развитый. Правда, под словом "толерантность" на Украине подразумевается возможность поливать грязью соседа, который, следует отметить, в свое время не раз защитил украинскую культуру и нацию как таковую", – напомнил Руслан Бальбек.

Он также отметил, что цивилизованные страны никогда не пытались отыграться на культуре и языке даже в случае реальных, а не вымышленных нападений.

"Более 200 лет Русь была под властью Золотой Орды, но никто в России не запрещает татарский язык. Во времена Великой Смуты поляки издевались над нашим населением, но никто не избивает сейчас поляков за это на улицах. Армия Наполеона, уходя из разграбленной Москвы, вынесла даже церковные сосуды, но ни одного русского не тошнит от слова "Франция". Во время Великой Отечественной войны Третий рейх уничтожил десятки миллионов советских людей, но никому в голову не придет запретить "Фауста" на языке оригинала в Большом театре. Причем все перечисленные нападения на нашу страну – это факт, а вот российская агрессия на Украине – "неуловимый Джо": все слышали, никто не видел. Так может быть, господам из Киева по поводу "варварства" стоило бы обращаться к себе любимым – что ни говори, а обращение по адресу", – заключил Руслан Бальбек.

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