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Мнение: США устроили вокруг "урановой сделки" с Россией "войну компроматов"

18:1123.10.2017
(обновлено: 18:12 23.10.2017)
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© Flickr / NNSANews Бочка с низкообогащенным ураномБочка с низкообогащенным ураном
© Flickr / NNSANews
В конгрессе США сообщили, что изучают "нарушения" при заключении "урановой сделки" с Россией. Политолог Владимир Брутер в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в данном случае о бизнесе речи не идет.

Комитет по надзору палаты представителей конгресса США изучает возможные нарушения при заключении "урановой сделки" с Россией, сообщил член комитета Рон ДеСантис.

В 2016 году Дональд Трамп, который тогда был кандидатом в президенты США, заявлял, что семья Джона Подесты – руководителя предвыборного штаба Хиллари Клинтон – нажилась на лоббистской сделке с подконтрольной "Росатому" компанией Uranium One. Политик ссылался на публикацию правого издания Breitbart, согласно которой Uranium One заплатила Podesta Group 180 тысяч долларов за лоббистские услуги в 2012, 2014 и 2015 годах.

Здание конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Политолог прокомментировал призыв в конгрессе США к сотрудничеству с РФ
В последние дни в СМИ появились новые сообщения о том, что при заключении сделки в 2013 году совершались коррупционные преступления, которые прежняя администрация США отказывалась расследовать.

"Я общался с тайным осведомителем, который помогал ФБР раскрыть эту коррупционную схему. В интересах общества, чтобы этот человек смог рассказать об этом конгрессу", – заявил ДеСантис в интервью телеканалу Fox News.

Он также отметил, что осведомителю, который подписал с администрацией экс-президента Барака Обамы договор о неразглашении, пригрозили "карательными мерами", когда он попытался "выступить" в 2016 году.

Телеканал отмечает, что на прошлой неделе свое расследование начал юридический комитет сената США.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер считает, что в данном случае речь идет о чистой политике, и бизнес здесь ни при чем.

"Любая транзакция между США и Россией, любые переговоры между американскими и российскими политиками – это повод для экстерриториального юридического расследования со стороны американских спецслужб и правоохранительных органов. Вообще американская политика неотделима от лоббирования. И я не вижу, что в данном случае есть что-то обязательно плохое в том, что с помощью Клинтон что-то продали России. Ну, продали и продали, может, это было выгодно. И вообще, если конгресс на веки вечные запрещает какие-либо транзакции с Россией, тогда речь идет не о бизнесе, не о нанесении ущерба, здесь вопрос чистой политики: России запрещено что-то покупать у Америки. Ну, хорошо, мы это уловили, будем с этим жить", – сказал Владимир Брутер в эфире радио Sputnik.

В целом, по его мнению, разбирательства вокруг "урановой сделки" – это, в первую очередь, борьба между политическими элитами внутри США.

"Пересмотр сделки может быть только в судебном порядке, если что-то нарушено. Если нет, то нет. А что касается перспектив российско-американских экономических и торговых отношений, я считаю, что ситуация очень тяжелая. И кто бы ни был президентом, кто бы ни был госсекретарем США, они будут использовать эту позицию, чтобы обвинить противников. Если СМИ обвиняют Трампа, то почему таким образом Трамп не может обвинить Клинтон? И здесь они будут использовать Россию, будут заявлять, что любые действия, связанные с Россией – коррумпированные и против американских интересов. То есть, я думаю, что в данном случае речь, в большей степени, идет о войне компроматов", – считает политолог.

Хиллари Клинтон уже обвиняли в том, что она могла оказаться под влиянием России из-за денег, полученных ее фондом от основателя Uranium One Фрэнка Джустры. Джустра пожертвовал бывшему президенту США Биллу Клинтону более 31 млн долларов после того, как посетил вместе с ним Казахстан и выиграл там конкурс на разработку месторождений урановой руды.

Кроме того, в 2008-2010 годах Uranium One пожертвовала Клинтонам в общей сложности 8,65 млн долларов. В 2010-м Билл Клинтон получил от неназванного "российского инвестбанка" 500 тысяч долларов за выступление в Москве. По сведениям СМИ, банк обслуживал сделку по покупке Uranium One "Росатомом" в 2013-м. Журналисты ряда американских изданий сделали вывод, что в фонд семьи Клинтон могли попасть деньги российского правительства, выплаченные основателям Uranium One.

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