Военный эксперт: С-500 обретет славу легендарного вооружения

Воздушно-космические силы России к 2020 году начнут получать на вооружение новейшие зенитные ракетные системы С-500. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец рассказал об отличительных особенностях ЗРК.

Воздушно-космические силы России начнут получать новейшие зенитные ракетные системы С-500 на вооружение ближе к 2020 году, заявил журналистам заместитель главкома ВКС генерал-лейтенант Виктор Гуменный.

"С-500 начнем получать ближе к 2020 году", – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля-воздух". Система представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты.

Перспективная ЗРС способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.

По информации из открытых источников, С-500 имеет радиус поражения 600 километров и будет способна обнаружить и одновременно поразить до 10 баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также иметь возможность поражения боевых блоков гиперзвуковых ракет.

С-500 будет значительно превосходить стоящий на вооружении ЗРК С-400, отметил в эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец.

"Главное отличие С-500 – в том, что в этой системе реализуется принцип раздельного поражения баллистических и аэродинамических целей. И если мы можем говорить, что С-400 – это система противовоздушной обороны, которая сбивает цели в атмосфере, то есть до 100 километров, то С-500 – это система, которая уже "залезает" в ближний космос. По данным зарубежных аналитиков, которые из космоса наблюдают за нашими испытательными пусками, С-500 готова поражать межконтинентальные баллистические ракеты противника на высотах до 600 километров. Она способна поражать и гиперзвуковые цели, летящие со скоростью быстрее, чем пять скоростей звука. С-500 будет способна уничтожать и низкоорбитальные спутники противника", – сказал Виктор Баранец.

Кроме того, по его словам, есть еще одна цель, ради которой создается С-500.

"Американцы выстраивают свою противоракетную оборону в Европе, они намерены сбивать наши шахтные межконтинентальные баллистические ракеты на самой медленной, разгонной траектории. Система С-500 как раз и предназначена для того, чтобы прикрыть эти ракеты, дать им возможность взлететь в заданной траектории и отразить средства нападения противника. По сути, можно говорить, что когда С-500 будет принята на вооружение российской армией, она станет одним из ключевых элементов противоракетной обороны России", – отметил военный эксперт.

По его словам, С-500 давно ждут в российской армии.

"Система имеет прекрасный псевдоним – "Прометей". Российская армия уже давно ждет эту систему. Думаю, что С-500 обретет не меньшую славу, чем наши легендарные С-400, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", а также крылатые ракеты "Калибр", которые участвовали в уничтожении террористических формирований в Сирии", – заключил Виктор Баранец.

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