Политолог: в Азии задумались, стоит ли полагаться на США

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на этой неделе посетит Пакистан и Индию. Политолог Петр Топычканов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что возможности для американской дипломатии в данном регионе достаточно ограничены.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит на этой неделе Пакистан и Индию, где планирует встретиться с высокопоставленными лидерами этих стран.

"В Исламабаде госсекретарь встретится с высокопоставленными лидерами Пакистана, чтобы обсудить наше продолжающееся крепкое двустороннее взаимодействие, важную роль Пакистана в успехе нашей стратегии в Южной Азии и расширяющиеся экономические связи между нашими двумя странами", – говорится в сообщении госдепа, поступившем в РИА Новости.

В Нью-Дели Тиллерсон также намерен встретиться с высокопоставленными официальными лицами и обсудить "укрепление стратегического партнерства".

В августе президент США Дональд Трамп объявил новую стратегию в Афганистане. В ходе выступления он пригрозил Исламабаду, что он может "многое потерять", если продолжит "укрывать террористов" на своей территории. Также Трамп заявил, что США будут развивать стратегическое партнерство с Индией для нормализации ситуации в Афганистане, Вашингтон рассчитывает на большую помощь Индии в этом вопросе.

По словам научного сотрудника программы "Проблемы нераспространения" Московского Центра Карнеги, политолога Петра Топычканова, у США нет единой продуманной стратегии в Азии.

"Если брать узко Южную Азию, у меня такое подозрение, что стратегия сырая и в ней полно лакун и непроработанностей. Один из последних ярких примеров, который это показывает, это поездка министра обороны США (Джеймса) Мэттиса в Индию, когда он предложил индийцам направить своих военных в Афганистан. Но если бы они подумали, проанализировали, они бы не сделали этого предложения. А так с этим предложением они "сели в лужу". Они просто хотят разделить ответственность за развитие событий в Афганистане с максимальным количеством стран. Эта стратегия использовалась и раньше. Но даже в НАТО далеко не все испытывают радужные ощущения в связи с тем, что надо продолжать посылать своих военных в Афганистан", – сказал Петр Топычканов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Вашингтон пытается предложить странам региона что-то в противовес их диалогу с Москвой, однако ему это вряд ли удастся.

"США с опаской смотрят на тот диалог, который развивает в регионе Россия с соседями Афганистана, включая наших традиционных друзей из Центральной Азии, а также Иран, Пакистан, Китай и Индию, и хотят предложить что-то свое. Но я сомневаюсь, что у них что-то получится. Хотя бы потому, что, как мы знаем из публикаций СМИ, Госдеп все еще находится в полусформированном виде, позиции госсекретаря шатаются. И все это видят и в Азиатском регионе, они на это смотрят и думают: а стоит ли нам полностью полагаться на США, стоит ли соглашаться играть в ту игру, которую они предлагают? В этом контексте, я думаю, возможности для американской дипломатии в этом регионе сейчас достаточно ограничены", – считает политолог.

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