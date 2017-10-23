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Политолог: перевооружение ВСУ – "фишка", которую Киев втюхивает украинцам

16:0523.10.2017
(обновлено: 16:06 23.10.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВоеннослужащие Национальной гвардии Украины во время обучения по методике НАТО на полигоне в Золочевском районе Львовской областиВоеннослужащие Национальной гвардии Украины во время обучения по методике НАТО на полигоне в Золочевском районе Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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Переход армии Украины на стандарты НАТО будет не таким быстрым, как хотелось бы, считают в Генштабе. Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что проект перевооружения – это очередная уловка киевских властей.

Переход украинской армии на оружие стандартов НАТО будет не таким быстрым, как хотелось бы, заявил начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко.

"Это процесс не настолько быстрый, как бы нам хотелось. Потому что много вооружения и военной техники в Украине – это техника производства бывшего СССР. Но уже есть первые примеры в продвижении. Уже есть образцы стрелкового оружия, которые производятся в Украине – это карабин М4 калибра 5,56. Процесс идет, но все будет зависеть от того, насколько интенсивно будет проходить перевооружение ВСУ", – заявил Муженко в интервью украинской службе "Голос Америки".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции в Киеве. 10 июля 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Он также сообщил, что по стандартам НАТО начали готовить десятый по счету батальон украинских военных.

"Уже девять батальонов у нас подготовлено по таким стандартам, они уже провели соответствующие действия и в зоне антитеррористической операции, и уже буквально неделю назад началась подготовка еще одного батальона по стандартам НАТО с помощью американских военнослужащих", – рассказал Муженко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что предложил НАТО начать дискуссию по предоставлению стране плана действий по членству в альянсе. При этом, по его словам, Украина пока не собирается подавать заявку на вступление в альянс и намерена сосредоточиться на достижении критериев НАТО. В украинском законодательстве предусмотрено достижение стандартов альянса украинскими вооруженными силами к 2020 году.

В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта "СОНАР-2050" Семен Уралов высказал мнение, что проект перевооружения – это очередная уловка киевских властей.

"Проект перевооружения украинской армии нужно рассматривать в более широком контексте. На Украине установился режим, который зарабатывает, строит бизнес на том, что еще осталось. Гражданская война, которую они сами учинили, это самая лучшая статья, под которую списываются миллиарды средств. Соответственно, проект перевооружения – это еще один такой же проект, деньги на это уйдут с помощью разных схем и откатов за границу. Для НАТО вопрос о перевооружении вообще не стоит, потому что, когда надо было принимать, например, Румынию или страны Прибалтики, то они приняли их с советским вооружением, и никто особо не обращал на это внимания. В случае с Украиной важен вопрос наживы правящих элит, вступать в НАТО ей и не надо – она уже находится под таким сильным внешним управлением, что достаточно договоренностей. Перевооружение армии – это политическая фишка, которую в очередной раз разыгрывают: гражданам Украины под видом одной деятельности втюхивают совершенно другую", – сказал Семен Уралов. 

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