Эксперт: высотные беспилотники "Аист" – очень перспективное направление

Российский высотный беспилотник "Аист" испытают в стратосфере, сообщают СМИ. Эксперт ПИР-центра Вадим Козюлин в эфире радио Sputnik отметил, что этот аппарат может летать выше облаков, по нескольку дней не приземляясь.

Первый российский высотный беспилотник на солнечной энергии "Аист" могут испытать в стратосфере до конца года, рассказали газете "Известия" в НПО имени Лавочкина.

"Аист" ЛА-252 способен летать, заряжаясь от солнечного света, независимо от времени года. Солнечные батареи покрывают всю верхнюю поверхность крыла беспилотника.

"Проведенные в июле-сентябре 2017 года испытания в основном подтвердили расчетные характеристики аппарата за исключением высоты полета", – рассказал газете генеральный директор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский. По его словам, для полета в стратосферу нужна специальная регистрация беспилотника и разрешение от региональных авиационных властей.

Предприятие подаст в Минпромторг заявку на получение свидетельства годности аппарата к полету. Также собираются документы для получения разрешения на испытательный полет с аэродрома Кубань, который планируется на ноябрь-декабрь.

В эфире радио Sputnik профессор Академии военных наук, эксперт ПИР-центра Вадим Козюлин отметил, что этот проект является очень перспективным.

"В последнее время Россия существенно увеличила инвестиции в развитие беспилотной авиации. Появляются различные проекты, в том числе и стратегического характера. В частности, есть проект транспортной беспилотной авиации. Но все это далекое будущее. То, что сегодня необходимо в первую очередь – это средства наблюдения и контроля: за поверхностью Земли, за инфраструктурой городов, за нефте- и газопроводами и так далее. И в этом лучше всего себя проявляют беспилотные аппараты, которые могут работать сутками. "Аист" – это перспективная разработка, которая как раз нацелена именно на это. Этот беспилотник может летать выше облаков, не приземляясь по нескольку дней. Он может применяться в качестве аппарата связи, ретранслятора, передатчика Wi-Fi и так далее. То есть это помощник космических спутников, относительно недорогой аппарат, которым в перспективе могут быть оснащены гигантские российские пространства, которые нуждаются в связи. Так что это очень перспективное направление", – сказал Вадим Козюлин.

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