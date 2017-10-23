Эксперт: США действуют теперь в Сирии не руками боевиков ИГ*

У Москвы есть вопросы относительно новой политики США по Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В эфире радио Sputnik эксперт Борис Рожин высказал мнение, что главная цель США – не допустить законные власти Сирии в освобожденные от ИГ* районы.

У Москвы есть вопросы относительно новой политики США по Сирии, Россия надеется получить от Вашингтона соответствующие разъяснения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Ирака Ибрагимом аль-Джаафари.

"Когда мы слышим о новой линии США, линии, которая предполагает создание неких местных советов на территориях суверенной САР, конечно, у нас это не может не вызывать вопросов. Мы эти вопросы направляем в Вашингтон, рассчитываем, что получим честный и понятный ответ", – сказал Лавров.

Глава МИД РФ обратил внимание и на некоторые другие "странные вещи", которые происходят в деятельности коалиции во главе с США в Сирии. В частности, по его словам, имели место многочисленные случаи, когда террористы свободно выходили из районов, которые контролировались опекаемой США оппозицией, и направлялись для оказания сопротивления сирийской правительственной армии.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин высказал мнение, что главной целью США в Сирии остается подрыв влияния президента Башара Асада.

"Сейчас, после фактического разгрома ИГ* в Сирии, они не могут объяснить, что делают на тех территориях, где ИГ* больше нет. Поэтому позиция Госдепа заключается в игнорировании неудобных вопросов. А на практике американские военные и спецслужбы реализуют политику, направленную на подрыв влияния Асада на территории Сирии и на создание там очагов напряженности. Если брать юг Сирии – это район Ат-Танф, который они фактически оккупируют, в том числе руками подконтрольных им боевиков с опорой на базы в Иордании. На севере Сирии они действуют руками Сирийских демократических сил и курдских формирований", – сказал Борис Рожин.

Тем самым, по его словам, США пытаются не допустить на освобожденные от ИГ* территории законные органы власти Сирии.

"Американцы будут пытаться укрепить свои позиции в Сирии. Но теперь они действуют скорее не руками боевиков ИГ*, как они это раньше делали. Основная ставка делается на Сирийские демократические силы, которые получают львиную долю военно-технической поддержки и материальной поддержки. И там, на контролируемых ими территориях создаются советы, которые подчиняются курдским формированиям. Цель – не пустить туда сирийские органы власти", – считает Борис Рожин.

* ИГ (ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в РФ

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