Мнение: не все политики в ЕС могут говорить правду о санкциях

Бывший премьер Польши Лешек Миллер высказался о негативном влиянии антироссийских санкций, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik эксперт Эдуард Попов отметил, что это заявление подтверждает "золотое правило" европейской политики.

Бывший премьер Польши Лешек Миллер заявил, что антироссийские санкции Евросоюза в первую очередь негативно влияют на обычных граждан, в частности на польских экспортеров сельскохозяйственных продуктов, цитирует политика газета "Известия".

"Они были вынуждены искать новые рынки, которые менее выгодны для них с точки зрения количества поставок и логистики", – посетовал политик.

Миллер уверен, что ограничения не решают проблемы, поэтому он призвал "искать пути диалога".

Ранее экс-премьер констатировал, что в Польше русофобия стала государственной доктриной.

В эфире радио Sputnik директор Центра общественных и информационных инициатив "Европа" Эдуард Попов отметил, что заявления Миллера подтверждает "золотое правило" европейской политики.

"Слова Лешека Миллера в содержательном плане не представляют собой новизны – поляки осведомлены о негативном влиянии европейских санкций и продуктового эмбарго на экономику Польши. Поэтому Миллер, конечно, не открыл для них большой тайны. Что касается заявления Миллера с точки зрения политеса, то оно подтверждает "золотое правило" европейской политики: человек может говорить то, что он думает, только когда он перестает быть действующим политиком, когда он не является причастным к власти, то есть, находясь на пенсии или выпав из политической обоймы. В Европе сложилась такая система, когда человек в политике обязан говорить только то, что "нужно". Под страхом исключения из системы политической элиты европейцы обязаны говорить только то, что от них хотят слышать в Вашингтоне. И только те, кому уже нечего терять – такие как Миллер, который является экс-премьером – могут позволить себе говорить правду", – сказал Эдуард Попов.

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