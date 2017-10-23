Психолог о термине "беременные люди": гендерный вопрос обостряется

Великобритания призвала ООН ввести термин "беременные люди", пишет Times со ссылкой на источник в МИД страны. Психолог Лариса Овчаренко в эфире радио Sputnik прокомментировала данное сообщение.

В британском правительстве просят заменить в документах ООН термин "беременная женщина" на "беременный человек", чтобы он включал и трансгендеров, пишет Times со ссылкой на источник в МИД страны.

Как сообщается, британское внешнеполитическое ведомство предложило внести изменения в Международный пакт о гражданских и политических правах ООН. Документ, который подписали и ратифицировали 168 стран, основан на Всеобщей декларации прав человека 1948 года.

Газета отмечает, что подобная инициатива вызвала негативную реакцию у феминистов.

"Оскорбительно, чтобы женщин лишали права называть себя женщинами под страхом быть названными фанатичками", – посетовала писательница Сара Дитум.

Однако в Форин-офисе заявили, что не настроены против женщин.

"Соединенное Королевство не против использования термина "беременная женщина". Мы всецело поддерживаем право на жизнь беременных женщин и попросили Комитет по правам человека ООН не исключать беременных трансгендеров из этого права", – заявила собеседница издания.

Кроме того, министры обсуждают возможные изменения в законодательстве, которые позволят британским подданным самостоятельно удостоверять смену пола без представления медицинских доказательств.

Кандидат психологических наук, доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко в эфире радио Sputnik прокомментировала данную новость.

"Вопросы гендерных признаков, отношений, различий, мне кажется, был актуален всегда. Просто сейчас он обостряется в связи с тем, что современная медицина, современное общество допускают смену пола, допускают самостоятельное определение человеком своего пола, если вдруг ему стало некомфортно в своем теле. И если раньше были такие намерения у людей, но они были под неким табу, под неким запретом, то теперь свободное отношение, особенно в Европе, к выражению своей сущности, наверное, и позволяет таким ситуациям появляться", – сказала Лариса Овчаренко.

При этом она не исключает, что данная тема намеренно активно обсуждается на Западе.

"Гендерная особенность встает сейчас в один ряд с другими нашими различиями, поэтому это как нечто новое с таким фанатизмом обсуждается. Или в рамках чьих-либо интересов на уровне политических игр используется как еще один фактор, чтобы доказать, что на Западе существует демократия, свобода слова, свобода самовыражения и т.д.", – считает психолог.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!