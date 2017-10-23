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Эксперт прокомментировал условие Киева по закупке газа у России

12:2023.10.2017
(обновлено: 12:23 23.10.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТруба газопроводаТруба газопровода
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Киев заявил, что может вернуться к закупкам газа у РФ в случае переноса точки учета. Эксперт Сергей Правосудов в эфире радио Sputnik отметил, что украинская сторона к определению этой точки не имеет никакого отношения.

Киев может вернуться к закупкам газа у России, если точка учета газа будет перенесена с западной на восточную границу Украины, заявил вице-премьер Украины Владимир Кистион в интервью украинскому интернет-изданию "Экономическая правда".

Работник Газпрома на газохранилище
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Никогда не говори никогда. При этом мы должны понимать, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Мы можем проанализировать предыдущий опыт, когда нас привлекательными условиями привязывали, а потом решали все свои вопросы. Если бы мы перенесли точку учета транзита на восточную границу, такой вариант можно было бы рассматривать. В нынешнем формате это (закупка газа в России – ред.) очень рискованно и безответственно", – сказал Кистион, отвечая на вопрос, не логично было бы хотя бы частично вернуться к закупкам газа у РФ.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

Президент Украины Петр Порошенко в сентябре заявил, что с помощью Евросоюза необходимо изменить организацию транзита российского газа в ЕС после 2019 года, в связи с тем, что действующий транзитный контракт завершится. Согласно предложению украинского президента, европейцам стоит забирать российский газ не на западной границе Украины, а на восточной.

Позднее министр энергетики России Александр Новак сообщал, что Минэнерго РФ считает изменение организации транзита российского газа в ЕС нецелесообразным.

В эфире радио Sputnik директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов отметил, что украинская сторона не имеет отношения к определению точки учета газа. 

"Это не украинская сторона определяет, где будет точка учета. Точка учета определена в контрактах между "Газпромом" и европейскими компаниями. Украинская сторона в данном случае выступает лишь в качестве транзитера. Наверное, теоретически она может оповестить о своих условиях договаривающиеся стороны, но не более того, потому что к этим контрактам она не имеет практически никакого отношения. Украинская сторона постоянно говорит, что она хотела бы этого, но европейские компании никогда навстречу не шли. Почему? Потому что сейчас за транзит по территории Украины ответственность несет "Газпром" – ему нужно сдавать газ на границе с европейскими странами. А если точка учета будет на восточной границе Украины, то ответственность за транзит по ее территории будут нести сами западные страны. Естественно, им этого не хочется. Поэтому, скорее всего, европейские страны будут и дальше от этого отказываться. А заявления Украины, как всегда уйдут в пустоту", – сказал Сергей Правосудов.

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