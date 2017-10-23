Эксперт: в Сирии началась борьба за ресурсы

Курды, поддерживаемые коалицией во главе с США, отбили у боевиков крупнейшее нефтяное месторождение в Сирии. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов.

Арабо-курдские отряды "Сирийских демократических сил" (SDF), поддерживаемые коалицией во главе с США, заявили о получении полного контроля над крупнейшим нефтяным месторождением Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор.

Также на официальном сайте SDF отмечается, что силы "сирийского режима располагаются в трех километрах от месторождения".

Ранее главный представитель сирийской газовой компании в Дейр-эз-Зоре Амин Аль-Хамид сообщил РИА Новости, что более 80% нефтяных ресурсов в провинции Дейр-эз-Зор продолжают оставаться под контролем террористической группировки "Исламское государство"*. Он отметил, что единственное поле в провинции Дейр-эз-Зор, которое находится под контролем сирийской армии и союзных сил, – это нефтяное поле Ат-Тайем. ИГ* захватили нефтяные и газовые поля в Дейр-эз-Зоре в апреле 2014 года.

Преподаватель Высшей школы экономики, эксперт по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в Сирии началась борьба за ресурсы, и она будет вестись по самым разным направлениям.

"Курды, как и другие политические группировки и общественные объединения в Сирии, после того, как военная составляющая победы над "Исламским государством"* стала близка как никогда, думают о том, как ситуация будет развиваться дальше. И, безусловно, если они хотят сохранить свои достижения, полученные во время борьбы с ИГИЛ*, после того, как либо американская помощь начнет сокращаться, либо участие других акторов изменит свой характер, им нужны собственные источники доходов на земле. И в условиях разрушенной сирийской экономики нефтяные месторождения являются самым лакомым кусочком. Идет борьба за ресурсы, и она будет вестись по самым разным направлениям", – сказал Григорий Лукьянов.

Он отметил, что после окончания боевых действий неизбежно встает вопрос о восстановлении страны, о том, где брать на это средства.

"Важно понимать, что газ и нефть, которые добываются в Сирии, имеют не столько серьезный экспортный потенциал, сколько они необходимы для восстановления самой Сирии после того, как война по большей части будет завершена. Сегодня главный вопрос на будущее – откуда брать средства и ресурсы для восстановления Сирии? И здесь, конечно, местные ресурсы будут играть важную роль: кто будет контролировать эти ресурсы, тот и будет во многом иметь право голоса при принятии важных решений о политическом будущем Сирии", – сказал эксперт.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По оценке заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена, число жертв боевых действий в стране может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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