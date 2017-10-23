Американист: Трамп отступил перед позицией европейцев по Ирану

США не нужна поддержка ЕС для усиления санкций против Ирана, заявил президент США Дональд Трамп. Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что американский лидер пошел на попятную.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не нужна поддержка ЕС для возможного усиления санкций против Ирана и что европейцы могут "продолжать зарабатывать" на торговых связях с Ираном.

"Вообще-то я им (европейцам – ред.) сказал, они мне друзья, я с ними всеми в хороших отношениях, будь то Эммануэль (Макрон, президент Франции – ред.) или Ангела (Меркель, канцлер Германии – ред.) или другие. Мне эти люди очень нравятся. Я сказал им: продолжайте зарабатывать деньги, не беспокойтесь, вы нам для этого не нужны", – сказал Трамп в интервью Fox News.

По его словам, "когда Иран покупает товары у Германии, Франции и других, это миллиарды долларов".

Подход нынешнего президента США контрастирует с позицией его предшественника Барака Обамы, который считал, что односторонние санкции без участия ЕС и других крупных игроков зачастую неэффективны и невыгодны США.

Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном данных договоренностей. При этом Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американский лидер пошел на попятную перед лицом консолидированной политики больших европейских держав.

"Это заявление – в духе Трампа. Его стратегия состоит в том, чтобы сделать громкие заявления, напугать противника, пригрозить ему серьезными последствиями, а потом пойти немного на попятную, сказать, мол, мы можем договориться, найти компромисс. Так он поступает всегда, в нем сказывается шоумен – хочет произвести впечатление. После того, как Трамп сделал заявление о том, что начинает с Ираном серьезную конфронтацию, требует пересмотра соглашения, он увидел, что европейцы очень дружно объединились против такого решения. Теперь Трамп в своем духе предложил выход европейцам, потому что "воевать" одновременно с европейцами, с Россией – с теми, кто участвовал в выработке этого соглашения – это уже слишком. Поэтому он делает отступление, говорит, мол, можете продолжать торговать с Ираном, а мы будем действовать односторонне. В данном случае он отступил перед лицом консолидированной политики больших европейских держав", – сказал Дмитрий Михеев.

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