Американист: Трамп отступил перед позицией европейцев по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не нужна поддержка ЕС для возможного усиления санкций против Ирана и что европейцы могут "продолжать зарабатывать" на торговых связях с Ираном.
По его словам, "когда Иран покупает товары у Германии, Франции и других, это миллиарды долларов".
Подход нынешнего президента США контрастирует с позицией его предшественника Барака Обамы, который считал, что односторонние санкции без участия ЕС и других крупных игроков зачастую неэффективны и невыгодны США.
Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американский лидер пошел на попятную перед лицом консолидированной политики больших европейских держав.
"Это заявление – в духе Трампа. Его стратегия состоит в том, чтобы сделать громкие заявления, напугать противника, пригрозить ему серьезными последствиями, а потом пойти немного на попятную, сказать, мол, мы можем договориться, найти компромисс. Так он поступает всегда, в нем сказывается шоумен – хочет произвести впечатление. После того, как Трамп сделал заявление о том, что начинает с Ираном серьезную конфронтацию, требует пересмотра соглашения, он увидел, что европейцы очень дружно объединились против такого решения. Теперь Трамп в своем духе предложил выход европейцам, потому что "воевать" одновременно с европейцами, с Россией – с теми, кто участвовал в выработке этого соглашения – это уже слишком. Поэтому он делает отступление, говорит, мол, можете продолжать торговать с Ираном, а мы будем действовать односторонне. В данном случае он отступил перед лицом консолидированной политики больших европейских держав", – сказал Дмитрий Михеев.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!