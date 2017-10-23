Военный эксперт о приведении в готовность В-52: США демонстрируют решимость

США могут привести ядерные бомбардировщики в боевую готовность впервые со времен холодной войны. Военный эксперт Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что основная цель Вашингтона – политическая.

ВВС США ожидают приказа привести ядерные бомбардировщики B-52 в круглосуточную боеготовность впервые со времен холодной войны, пишет Defence One со ссылкой на сообщение генерала Дэвида Гольфейна.

Как отмечают источники издания, соответствующее распоряжение может исходить от главы Стратегического командования Вооруженных сил США (STRATCOM) Джона Хайтена или главы Северного командования вооруженных сил США (NORTHCOM) Лори Робинсон. На данный момент такого приказа не поступало, однако подготовка к нему ведется.

Как пояснил Гольфейн, возможное введение круглосуточной боеготовности для ядерных бомбардировщиков является одной из множества мер, которые принимают ВВС в рамках реакции США на изменение геополитической обстановки.

"Мир – опасное место, и у нас есть те, кто открыто говорит об использовании ядерного оружия. Это уже не биполярный мир, где это только мы и Советский Союз. Существуют другие игроки, обладающие ядерным потенциалом", – сказал генерал.

Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что основная цель США – политическая.

"Это реальные приготовления, реальная тренировка, но не с расчетом на реальные действия. Думаю, что они хотят проверить и мобилизовать компоненты своих вооруженных сил, в том числе и ядерное оружие, подготовить личный состав, технику, провести ревизию, учебно-боевые мероприятия, тренировочные полеты. И показать это всему миру. Но надо исходить из реальности – применение ядерного оружия на текущий момент маловероятно. Считаю, что основная цель США – это взаимоотношения с Северной Кореей, Вашингтону необходимо продемонстрировать свою решимость. В то же время, широкая огласка может нивелировать саму ценность этих мероприятий. Поскольку если вы готовитесь применить оружие, но не применяете, то у противоположной стороны возникает ощущение, что вы это и не будете применять", – сказал Олег Пономаренко.

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