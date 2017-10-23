Эксперт о словах Порошенко: вопрос ввода миротворцев будет решать не Киев

Ряженый в костюме президента Украины Петра Порошенко во время вече у здания Верховной рады в Киеве

Ряженый в костюме президента Украины Петра Порошенко во время вече у здания Верховной рады в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко пообещал "сделать все" для ввода миротворцев ООН в Донбасс. Политолог Сергей Козлов в эфире радио Sputnik обратил внимание, что подобные заявления делаются на фоне непрекращающихся протестов в Киеве.

Президент Украины Петр Порошенко во время общения с жителями Авдеевки на подконтрольной Киеву территории Донецкой области заявил, что делает все для ввода миротворцев ООН в Донбасс.

Ранее в воскресенье пресс-служба украинского лидера сообщила, что Порошенко провел в Авдеевке совещание по оперативной ситуации на фронте в Донбассе.

"Я все делаю для того, чтобы миротворцы были в Донбассе. И это означает, что в Донбассе прекратят стрелять. Это значит, что мы с вами совместными усилиями принесли мир в Донбасс", – цитирует Порошенко пресс-служба.

Порошенко заявил, что миротворцы смогут взять под контроль неконтролируемый участок украинско-российской границы, чтобы туда не заходили войска, не завозились боеприпасы, танки. Он также отметил, что возвращение суверенитета на всю неподконтрольную территорию является приоритетом для правительства.

Кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления Сергей Козлов считает, что таким образом Киев хочет отвлечь внимание украинцев.

"Заявление Порошенко о готовности обеспечить ввод миротворческого контингента в Донбасс необходимо рассматривать, как такую "риторическую уловку" на фоне тех протестов, которые происходят в Киеве. Постольку-поскольку правительство Порошенко подверглось достаточно серьезному давлению и критике, он сейчас заинтересован в том, чтобы перевести внимание общественности на какие-то позитивные моменты. А одним из таких моментов может стать введение миротворцев в Донбасс. Но на самом деле от правительства Украины в этом плане зависит крайне мало, потому что решение о вводе миротворцев будут принимать совсем другие люди", – сказал Сергей Козлов в эфире радио Sputnik.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. Киев, в свою очередь, считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею введения миротворцев для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

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