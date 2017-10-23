Политолог: Запад "разыгрывает комбинацию" на Украине

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал ликвидировать Национальную гвардию и Службу безопасности Украины. Политолог Султанбек Султангалиев в эфире радио Sputnik предположил, что могут означать эти заявления.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о необходимости ликвидации Национальной гвардии и Службы безопасности Украины.

"Это не Национальная гвардия, это барыжная гвардия, которая создана для того, чтобы защищать главного барыгу от собственного народа", — сказал Саакашвили. По его мнению, на нужды этих правоохранительных ведомств тратится больше средств, чем на армию. Бывший губернатор Одесской области также предложил "оставить вместо СБУ службу эффективной контрразведки, а этих дармоедов всех отпустить".

Такое заявление Саакашвили сделал во время митинга у здания Верховной рады в Киеве.

Анонсируя вече под названием "майдан реформ", Саакашвили заявил, что оно посвящено обсуждению "плана победы над олигархами на Украине". Собрание прошло без политических флагов — митингующие принесли только флаги Украины и Евросоюза.

Протесты у здания Рады продолжаются со вторника, 17 октября.

В эфире радио Sputnik политолог Султанбек Султангалиев объяснил, что могут означать заявления Михаила Саакашвили.

"Саакашвили озвучивает пожелания правящей элиты западных стран, конкретно — США. То есть мы должны понимать, что в принципе Запад недоволен режимом (президента Украины) Петра Порошенко, высказывает претензии к коррупции, неадекватной внутренней политике. Но украинский олигархат, который находится у власти, не заинтересован в реформах, поэтому требование Саакашвили не будет исполнено. Это просто игра на публику, игра в демократию. Движение Саакашвили – это популизм, проявление недовольства обиженных частей украинской элиты. Но для нового "майдана" нет ресурсов. Запад сам в недоумении и пока не понимает, что делать с Украиной. На новых выборах Запад поставит на нового лидера, пытаясь сохранить влияние над Украиной. Украинские политики все связаны с Западом, их двигают, как шахматные фигуры, разыгрывают комбинации. Но пока правящие круги западных стран не определились, на кого делать ставку", — сказал Султанбек Султангалиев.





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