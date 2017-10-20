Военный эксперт: США попытаются вытеснить Россию из Арктики

США построят ледокол, чтобы "играть в одной лиге" с Россией в Арктике, пишут СМИ. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Игорь Коротченко, у Вашингтона с регионом связаны определенные амбиции как военного, так и экономического плана.

ВМС США и Береговая охрана разместили заказ на разработку и строительство нового ледокола, сообщает Business Insider.

На эти цели в проекте бюджета Береговой охраны США на 2018 финансовый год предусмотрены 19 млн долларов. Строительство судна планируется начать в 2019 году, а завершить в 2023-м.

Американский ледокольный флот относительно невелик. У береговой охраны есть три корабля, из которых на ходу только два. Еще одно судно имеется в распоряжении у Национального научного фонда. Российский ледокольный флот, в свою очередь, включает более 40 кораблей.

Активность России в Арктике уже давно стала предметом беспокойства американских властей и военных, утверждает автор статьи в Business Insider. "Сейчас мы даже не играем с Россией в одной лиге. Мы вообще не играем в эту игру", — приводит он заявление адмирала Береговой охраны Пола Цукунфта.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что с Арктикой у США связаны определенные амбиции как военного, так и экономического плана.

"Поэтому, рассматривая Россию в качестве своего естественного конкурента в данном регионе, США намерены форсировать программу создания военного ледокольного флота для обеспечения проводки караванов судов. Но мы можем сказать, что с военной точки зрения, США в Арктике и так присутствуют — там патрулируют многоцелевые атомные подводные лодки, существуют арктические военные экспедиции, финансируемые Пентагоном. Занимаются они, разумеется, не научными исследованиями, а изучением потенциального театра военных действий, поскольку воздушный коридор через Арктику – это самый короткий путь для американских крылатых ракет, нацеленных в сторону России. В этом плане военная, экономическая активность США будут подчинены главной цели – вытеснению России из региона, созданию силового потенциала для устрашения и, разумеется, борьбе за дележ арктических запасов углеводородного сырья", — сказал Игорь Коротченко.

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