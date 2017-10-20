Эксперт о визите Шойгу в Сербию: Вучич показал приверженность дружбе с РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял участие в праздновании 73-ей годовщины освобождения Белграда во Второй мировой. Эксперт Георгий Энгельгардт в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления, сделанные сербским руководством во время визита российского министра.

Президент Сербии Александр Вучич отметил выдающиеся заслуги красноармейцев при освобождении Белграда и всей Сербии во Второй мировой войне и пообещал всегда праздновать с россиянами День освобождения сербской столицы.

Об этом он заявил в пятницу на военном аэродроме Батайница под Белградом в ходе военного смотра "Свобода 2017", приуроченного к 73-ей годовщине освобождения Белграда во Второй мировой войне, которая отмечается 20 октября.

"Мы заслужили празднование этого великого дня, когда Белград стал навеки свободным. И будем праздновать его всегда вместе с нашими русскими друзьями. С теми, кто вместе с другими советскими народами, с сербским народом и другими югославскими народами освобождали Белград, гибли за свободу и проливали свою кровь, чтобы мы сейчас наслаждались тем, что для нас важнее всего", – заявил Вучич.

Он выразил личную благодарность президенту РФ Владимиру Путину и главе Минобороны Сергею Шойгу, который посетил Белград, за поставленное вооружение – в пятницу Шойгу символически передал Сербии шесть истребителей МиГ-29, поставленных в рамках оказываемой Россией военно-технической помощи.

Сербский лидер подчеркнул, что Сербия демонстрацией военной силы и оружия не собирается никому угрожать, а нынешний показ является свидетельством ее "суверенитета, независимости и мира, европейской перспективы, дружбы с русскими и китайцами, военного нейтралитета".

"Новые самолеты, новая техника, танки, артиллерийское оружие, новая экипировка наших солдат не является угрозой кому-либо, а служат лишь доказательством того, как мы ценим свою жизнь и как готовы ее защищать", – указал Вучич.

В смотре в Батайнице приняли участие более 2,2 тысячи сербских военнослужащих, были задействованы 130 единиц наземной боевой, 30 самолетов и вертолетов. Кульминацией военного парада стало выступление российской пилотажной группы "Стрижи". Мероприятие посетили свыше 20 тысяч человек.

Сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт в эфире радио Sputnik прокомментировал визит главы Минобороны РФ в Белград.

"Визит министра обороны России Сергея Шойгу в Белград на празднование годовщины освобождения сербской столицы от немцев получил в Сербии очень широкое освещение и был весьма торжественным: с парадом, с участием всего высшего руководства страны. Также состоялась торжественная символическая передача Сербии российских самолетов МиГ-29, поставленных недавно Белграду. Все это, вместе с воздушным парадом с участием нашей пилотажной группы "Стрижи", что произвело сильное впечатление на белградскую публику, призвано показать высокий уровень сотрудничества двух стран", – сказал Георгий Энгельгардт.

По его словам, заявления Александра Вучича демонстрируют приверженность Сербии развитию дружеских отношений с Россией.

"На мой взгляд, со стороны президента Сербии это, прежде всего, адресовано сербским избирателям. Этим событием он подчеркнул себя в качестве такого "отца государства", который заботится о безопасности страны, о ее Вооруженных силах и который крайне привержен дружеским отношениям с Россией, что также весьма популярно в сербском обществе", – отметил эксперт.

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