Эксперт о визите Шойгу в Сербию: Вучич показал приверженность дружбе с РФ

Президент Сербии Александр Вучич отметил выдающиеся заслуги красноармейцев при освобождении Белграда и всей Сербии во Второй мировой войне и пообещал всегда праздновать с россиянами День освобождения сербской столицы.
"Мы заслужили празднование этого великого дня, когда Белград стал навеки свободным. И будем праздновать его всегда вместе с нашими русскими друзьями. С теми, кто вместе с другими советскими народами, с сербским народом и другими югославскими народами освобождали Белград, гибли за свободу и проливали свою кровь, чтобы мы сейчас наслаждались тем, что для нас важнее всего", – заявил Вучич.
Сербский лидер подчеркнул, что Сербия демонстрацией военной силы и оружия не собирается никому угрожать, а нынешний показ является свидетельством ее "суверенитета, независимости и мира, европейской перспективы, дружбы с русскими и китайцами, военного нейтралитета".
"Новые самолеты, новая техника, танки, артиллерийское оружие, новая экипировка наших солдат не является угрозой кому-либо, а служат лишь доказательством того, как мы ценим свою жизнь и как готовы ее защищать", – указал Вучич.
В смотре в Батайнице приняли участие более 2,2 тысячи сербских военнослужащих, были задействованы 130 единиц наземной боевой, 30 самолетов и вертолетов. Кульминацией военного парада стало выступление российской пилотажной группы "Стрижи". Мероприятие посетили свыше 20 тысяч человек.
Сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт в эфире радио Sputnik прокомментировал визит главы Минобороны РФ в Белград.
"Визит министра обороны России Сергея Шойгу в Белград на празднование годовщины освобождения сербской столицы от немцев получил в Сербии очень широкое освещение и был весьма торжественным: с парадом, с участием всего высшего руководства страны. Также состоялась торжественная символическая передача Сербии российских самолетов МиГ-29, поставленных недавно Белграду. Все это, вместе с воздушным парадом с участием нашей пилотажной группы "Стрижи", что произвело сильное впечатление на белградскую публику, призвано показать высокий уровень сотрудничества двух стран", – сказал Георгий Энгельгардт.
По его словам, заявления Александра Вучича демонстрируют приверженность Сербии развитию дружеских отношений с Россией.
"На мой взгляд, со стороны президента Сербии это, прежде всего, адресовано сербским избирателям. Этим событием он подчеркнул себя в качестве такого "отца государства", который заботится о безопасности страны, о ее Вооруженных силах и который крайне привержен дружеским отношениям с Россией, что также весьма популярно в сербском обществе", – отметил эксперт.
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