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Эксперт: у КНДР достаточно сил для нанесения ущерба военной мощи США

19:0220.10.2017
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© AP Photo / Korea News ServiceЛидер КНДР Ким Чен Ын осматривает ракету Хвасон-14 перед испытаниями. 4 июля 2017Лидер КНДР Ким Чен Ын осматривает ракету Хвасон-14 перед испытаниями. 4 июля 2017
© AP Photo / Korea News Service
КНДР практически достигла равновесия с США в ядерном потенциале, заявили в северокорейском МИД. Эксперт Евгений Ким в эфире радио Sputnik назвал это преувеличением, но отметил, что в определенном смысле Пхеньян может говорить, что способен "нанести удар по США".

Ядерный потенциал КНДР практически сравнялся с американским, заявила глава департамента Северной Америки МИД Северной Кореи Цой Сон Хи.

"Наша конечная цель состоит в том, чтобы добиться баланса, равновесия с США, чтобы они не смели говорить о каких-либо военных действиях против КНДР", – отметила Цой Сон Хи, выступая на Московской конференции по нераспространению.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время пуска ракеты Пуккыксон-2. Архивное фото
© AFP 2017 / KCNA
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По ее словам, обладание ядерным оружием для Пхеньяна – вопрос "жизни и смерти".

"Текущая ситуация укрепляет нас в нашем понимании, что мы нуждаемся в ядерном оружии для того, чтобы отразить возможное нападение", – добавила дипломат.

Цой Сон Хи отметила, что КНДР живет в условиях постоянной угрозы со стороны США.

"Действие вызывает противодействие. Наш лидер разъяснил нашу позицию, согласно которой мы усмирим США и ответим на огонь огнем", – заявила она.

Дипломат подчеркнула, что Пхеньян не собирается вести переговоров по своему вооружению, и США придется "уживаться с ядерным статусом КНДР". 

По мнению ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгения Кима, хотя в словах северокорейского дипломата есть преувеличение, но КНДР действительно может нанести ущерб военной мощи США.

"Конечно, здесь есть некоторое преувеличение, потому что КНДР не может ни сейчас, ни через десять лет добиться паритета по ракетно-ядерному вооружению с США. Во-первых, у них нет всех тех средств доставки, которые есть у Соединенных Штатов, и которые создаются десятилетиями. А во-вторых, у них нет такого количества ядерных боеголовок, которыми располагают США. Северная Корея испытала боеголовки, но они не серийно произведенные. Серийное производство у них, наверное, будет через два-три года. Но они правы в том смысле, что располагают такими силами, которые могут нанести частичный ущерб военной мощи США. Например, сейчас в водах Японского моря находится американская авианосная группа во главе с авианосцем "Рональд Рейган". В принципе, Северная Корея может, используя все свои возможности ракетной техники, уничтожить этот авианосец. Вот в этом смысле они могут говорить, что способны нанести удар по США", – сказал Евгений Ким.

Противостояние Пхеньяна и Вашингтона усилилось после военных учений США и Южной Кореи по отработке удара по КНДР в случае войны. Северная Корея опасается американской угрозы и увеличивает ядерный и ракетный потенциал.

Россия и Китай предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США – воздержаться от маневров в регионе для стабилизации ситуации, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.

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