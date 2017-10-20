Мнение: Киеву предстоит выкручиваться из ситуации с законом об образовании

Киев согласился временно сохранить обучение на венгерском языке в школах. Политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik отметил, что эта договоренность с Будапештом – еще не решение проблемы.

Киев обязуется до решения Венецианской комиссии по закону об образовании не вносить изменения в модель обучения в венгерских школах, заявила глава Минобразования Украины Лилия Гриневич.

"Эту модель, по которой будут учиться дети в венгерских школах, мы будем разрабатывать в консультациях с венгерской общиной. Эта модель будет представлена на уровне других нормативно-правовых актов. Мы обязуемся до согласования этой модели, а также до получения заключения Венецианской комиссии не делать никаких шагов по изменению модели обучения, которая сейчас существует в венгерских школах", – заявила Гриневич после встречи с министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом.

Решение Венецианской комиссии по закону об образовании на Украине ожидается в декабре.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Украины.

Главный редактор интернет-издания Politrussia.ru, политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в этой ситуации Киеву придется выкручиваться.

"Договориться решить проблему – это еще не значит решить проблему. Необходимо будет через Верховную раду провести поправки в этот закон. А вот какими будут эти поправки – это еще большой вопрос. Потому что совершенно понятно, что этот закон принимался не против венгерского языка, а против русского языка. И для того, чтобы исключить языки европейских национальностей из этого закона, необходимо признать, что это, по сути, антирусский закон – закон против русского языка. А это расизм чистой воды. Именно расизм. Как, с точки зрения закона, в Раду внесут поправки, исключающие венгерский язык, вам не скажет ни один юрист. Потому что нельзя написать в законе, что на венгерском преподавать можно, а на русском преподавать нельзя. Это нарушение всех международных норм и правил, касающихся равенства наций и прав граждан. Украинским юристам еще предстоит удивлять экспертов тем, как они будут пытаться выкрутиться из этой ситуации", – сказал Руслан Осташко.

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