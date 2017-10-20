Политолог: после войсковой операции в Сирии будут применяться другие методы

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов отметил, что после завершения войсковой операции борьба с терроризмом в Сирии не закончится. Свой комментарий по этому поводу в эфире радио Sputnik дал политолог Дмитрий Евстафьев.

После завершения войсковой операции в Сирии предстоит период проведения специальных операций, это длительный процесс, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

"Я был бы рад, чтобы до конца года все завершилось, но, завершившись как войсковая операция, потом все равно предстоит период проведения специальных операций. Многие попытаются сбрить бороды…, попытаются внедриться в местные органы самоуправления и так далее. Процесс длительный", – сказал Шаманов, комментируя ситуацию в Сирии.

Кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что работа по ликвидации "спящих ячеек" террористов в Сирии будет непростой.

"Действительно, степень "засоренности" Сирии разного рода пособниками международных террористических группировок очень велика… Я думаю, что подобные "спящие ячейки" есть там практически везде", – отметил Дмитрий Евстафьев.

Он также отметил важность сочетания силовых методов борьбы с процессами политической нормализации, которым Россия оказывает активное содействие.

"Все действия, связанные с полицейскими операциями, с действиями спецслужб, направленными на нейтрализацию радикального исламистского подполья, будут эффективными, если будут осуществляться в контексте политического конструирования. То есть, наряду с "кнутом", который, безусловно, должен быть, должны быть и процессы, которые создают новый баланс сил в сирийской элите, которые реинтегрируют определенные группы в легальное пространство Сирии. И на фоне этого, конечно, разного рода полицейские и военно-специальные операции получат новый уровень эффективности", – считает Дмитрий Евстафьев.

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