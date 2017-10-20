Политолог: после войсковой операции в Сирии будут применяться другие методы

После завершения войсковой операции в Сирии предстоит период проведения специальных операций, это длительный процесс, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что работа по ликвидации "спящих ячеек" террористов в Сирии будет непростой.
"Действительно, степень "засоренности" Сирии разного рода пособниками международных террористических группировок очень велика… Я думаю, что подобные "спящие ячейки" есть там практически везде", – отметил Дмитрий Евстафьев.
Он также отметил важность сочетания силовых методов борьбы с процессами политической нормализации, которым Россия оказывает активное содействие.
"Все действия, связанные с полицейскими операциями, с действиями спецслужб, направленными на нейтрализацию радикального исламистского подполья, будут эффективными, если будут осуществляться в контексте политического конструирования. То есть, наряду с "кнутом", который, безусловно, должен быть, должны быть и процессы, которые создают новый баланс сил в сирийской элите, которые реинтегрируют определенные группы в легальное пространство Сирии. И на фоне этого, конечно, разного рода полицейские и военно-специальные операции получат новый уровень эффективности", – считает Дмитрий Евстафьев.
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