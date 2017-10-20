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Олейник: контроль за границей РФ с Донбассом Киеву нужен лишь для одного

16:5820.10.2017
(обновлено: 16:59 20.10.2017)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПограничный пункт пропуска Изварино в Луганской областиПограничный пункт пропуска Изварино в Луганской области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Присутствие международных наблюдателей на границе между РФ и Украиной не избавит жителей Донбасса от угрозы, считают в Кремле. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, зачем Киеву нужен контроль над границей.

Москва опасается, что после размещения наблюдателей на российско-украинской границе за ними могут последовать украинские военнослужащие и отряды экстремистов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Миротворцы ООН из Гондураса
© AFP 2017 / Orlando Sierra
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"И здесь уже никто не будет застрахован от начала очередных трагических событий", – сказал он.

Песков согласился, что присутствие на границе международных наблюдателей могло бы избавить Россию от обвинений в том, что она является страной-агрессором. "Это да! Но это не избавит жителей Донбасса от смертельной угрозы, что гораздо важнее", – подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента также напомнил, что первоисточником при урегулировании ситуации являются Минские договоренности, в которых прописана последовательность действий. "Выход на границу там является одним из последних пунктов", – отметил он.

Накануне в ходе итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин заявил, что Москва беспокоится, что в случае закрытия границы между Россией и непризнанными народными республиками на востоке Украины до решения политических вопросов, в Донбассе может произойти трагедия, подобная той, что случилась в Сребренице.

Пункт пропуска на линии соприкосновения между ЛНР и Украиной
© РИА Новости / Олеся Потапова
Политик: Украина хочет "югославский вариант" в Донбассе
Муниципалитет Сребреница в Боснии и Герцеговине стал местом ожесточенного столкновения сербских и бошняцких военных формирований в ходе конфликта 1992-1995 годов. В частности, вооруженные части боснийских сербов под командованием генерала Ратко Младича в июле 1995 года убили более шести тысяч местных мужчин-бошняков. В Международном трибунале по бывшей Югославии в Гааге до сих пор продолжается суд против Младича.

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник рассказал, для чего, по его мнению, Украине нужен контроль над границами с республиками Донбасса.

"Минские соглашения читать нужно правильно: сверху вниз, а украинская власть предлагает оригинальный подход, начиная читать снизу вверх. В Минских соглашениях первым пунктом написано: прекратить убийства,  прекратить обстрелы, и далее идет политическая часть – по согласованию с ДНР и ЛНР внести изменения в конституцию, в закон о выборах, об особом статусе, об амнистии. Все это согласовано, но ведь ничего не сделано. Эту политическую часть надо выполнить, а Украина старается взять под контроль границу. С какой целью? Только с одной – "навести порядок", то есть реально будет устроена какая-то резня. Сегодня в Украине люди ходят с оружием, буквально каждый день кого-то взрывают, расстреливают. И где гарантия, что националистически настроенные структуры не войдут в Донбасс и не вырежут всех? Нет такой гарантии. Но есть история таких конфликтов в Европе", – сказал Владимир Олейник.

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