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Эксперт: вытесняя Касперского с рынка, США пытаются решить две задачи

16:2020.10.2017
(обновлено: 16:21 20.10.2017)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкМужчина в офисе компании Лаборатория Касперского в МосквеМужчина в офисе компании Лаборатория Касперского в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пентагон распорядился убрать антивирус "Лаборатории Касперского" из всех своих информационных систем. Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов поделился с радио Sputnik своим мнением о том, с чем может быть связано данное решение.

Помощник министра обороны США по внутренней безопасности Кеннет Рапуано заявил, что Пентагон распорядился убрать антивирус "Лаборатории Касперского" из всех своих информационных систем.

Офис Агентства национальной безопасности США в пригороде Вашингтона
© AFP 2017 / Paul J. Richards
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Министерство внутренней безопасности США (МВБ) 13 сентября опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.

"Мы проинструктировали убрать Kaspersky из всех информационных систем Пентагона", – сказал Кеннет Рапуано, выступая на слушаниях по кибербезопасности в сенате.

Стенд компании Лаборатория Касперского на конференции по кибербезопасности в Лилле, Франция. 25 января 2017
© AP Photo / Raphael Satter
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В свою очередь, и.о. замминистра внутренней безопасности США Кристофер Кребс пояснил, что процесс отказа от продуктов Касперского не такой быстрый и простой.

"Вы не можете просто вырвать систему, есть определенные слабые места, которые могут появиться при простом отключении важного антивирусного продукта", – сказал он, отметив при этом, что необходимо найти эффективную замену данному продукту.

Ранее в "Лаборатории Касперского" сообщили, что компания продолжит предлагать свои решения в области кибербезопасности американским потребителям.

Профессор кафедры юриспруденции интеллектуальной собственности и судебной экспертизы МГТУ им. Баумана, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что США, вытесняя "Лабораторию Касперского", пытаются одновременно решить, по меньшей мере, две задачи.

""Лаборатория Касперского" – достаточно бурно-развивающаяся компания на рынке антивирусных продуктов, достаточно успешная. И это подтверждено многими специалистами. Естественно, американские компании были подвинуты на этом рынке. Они терпят убытки. И поэтому таким образом, не гнушаясь, они устраняют, во-первых, конкурентов на рынке, а во-вторых, одновременно решают свою политическую задачу – по противодействию всему российскому, что сейчас у них происходит во внутренней и внешней политике", – сказал Виталий Вехов.

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