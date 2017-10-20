Политолог прокомментировал призыв в конгрессе США к сотрудничеству с РФ

В конгрессе США предложили объединить усилия с Россией в борьбе против терроризма. Американист Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik отметил, что инициатива прозвучала от одного из немногих, кто выступает за улучшение российско-американских отношений.

Распространение идей радикального ислама в Европе может изменить страны этой части света до неузнаваемости, поэтому США нужно искать новых союзников в борьбе с терроризмом, заявил американский конгрессмен Дана Рорабахер. В своей речи он подчеркнул, что последователи радикальных идей уже заполонили многие европейские страны, что угрожает безопасности всего мира.

"Сегодня основная угроза исходит от радикальных исламистов, которые убивают людей по всему миру и в собственных странах с целью запугать других людей и подчинить их своей воле. От их рук будут гибнуть и наши сограждане", – цитирует Рорабахера RT.

По мнения конгрессмена, Соединенным Штатам необходимо начать сотрудничество в вопросе борьбы с терроризмом с другими государствами. В эту коалицию, по его словам, помимо США, должны войти Россия, Индия и Япония. По словам Рорабахера, сотрудничество именно этих стран, где ни одна не будет стараться доминировать, позволит сделать мир безопаснее.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik выразил сомнение, что инициатива Роробахера найдет поддержку в конгрессе.

"Конгрессмен Дана Рорабахер – один из немногих в конгрессе США, кто выступает за улучшение российско-американских отношений и за совместные действия США и России на международной арене, в частности, против совместных угроз. Но в Республиканской партии Рарабахер не является влиятельным лицом – таким, например, как сенатор Джон Маккейн, позицию которого в отношении России мы знаем. Поэтому вряд ли можно рассчитывать, что конгресс поддержит позицию Рорабахера. К тому же, по словам помощника президента по национальной безопасности Герберта Макмастера, Дональд Трамп хотя и не настроен на усиление конфликтности с Россией, но при этом ставит целью, как он заявил, противостояние "дестабилизирующей роли России" на Украине и на Ближнем Востоке. Понятно, что такая позиция противоречит тому, что предлагает Дана Рорабахер. И хотя действительно некое взаимодействие между Россией и США на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии, имеет место, но это скорее взаимодействие вынужденное. Официально США не идут на взаимодействие по урегулированию ни на дипломатическом фронте, ни на политическом, ни на военном. Поэтому я не думаю, что высказывания Роробахера будут иметь серьезные последствия", – сказал Юрий Рогулев.

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