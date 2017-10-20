"Мадам заговорилась". Американист об обвинениях Никки Хейли в адрес России

Российские дипломаты ответили на обвинения американского постпреда при ООН Никки Хейли во "вмешательстве" в дела США. Американист Александр Домрин в эфире радио Sputnik назвал прозвучавшее из уст Хейли заявление абсолютным абсурдом.

Посольство России ответило на обвинения со стороны постоянного представителя США при ООН Никки Хейли во "вмешательстве" в дела ее страны.

В дипведомстве отметили, что Москва на всех уровнях заявляла, что Россия не вмешивается в дела США. Они посоветовали Хейли искать тех, кто вмешивался в президентские выборы в США в 2016 году, среди "официально объявленных союзников".

Также, в посольстве напомнили, что Москва неоднократно выступала за возобновление нормальных отношений с Вашингтоном и готова выстраивать их на равноправной и взаимоуважительной основе.

Постпред США при ООН Никки Хейли в четверг заявила, что Москва "вмешивается в дела других стран" из-за того, что ее Вооруженные силы "недостаточно велики". Об этом дипломат сказала в ходе дискуссии в Институте Джорджа Буша.

Кроме того, дипломат усомнилась в эффективности российской экономики.

"Надо смотреть на Россию и Китай как на важных игроков. Россия не может обязательно что-то выиграть: у них недостаточно большие вооруженные силы, у них нет сильной экономики, поэтому они влезают в каждую ситуацию, чтобы создать хаос", – добавила Хейли.

Она также заявила, что Россию нужно наказать за "вмешательство" в дела США. Помимо всего прочего, дипломат сказала, что "частный сектор должен осознать, что ему тоже придется нести за это ответственность".

В Совете федерации РФ слова Хейли вызвали недоумение. Так, сенатор Константин Косачев выразил удивление в связи с обвинениями со стороны американского постпреда в ООН, поскольку именно США вмешиваются во внутренние дела других стран, являясь при этом самой сильной экономикой в мире. Кроме того, сенатор опасается, что за заявлениями дипломата скрывается подготовка США к вмешательству в выборы президента России в 2018 году.

В Госдуме также резко отреагировали на заявления американского дипломата, заявив, что Соединенным Штатам не стоит проверять прочность российских Вооруженных сил на собственном опыте.

Американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин в эфире радио Sputnik прокомментировал высказывания американского спецпредставителя в ООН.

"Конечно, заговорилась мадам. Но давайте по порядку. Сначала нас обвиняли в том, что мы "вмешивались" в избирательный процесс в США, но менее чем через три недели будет год, как (президента США Дональда) Трампа избрали, а ни одного факта никто не предоставил. Поэтому все обвинения со стороны США – это абсолютный абсурд. Если посмотреть на заявления Никки Хейли, то она, по сути, призывает своего президента признать, что его избрал не американский народ, а русские. И дальше – просто отсутствие логики, что якобы Россия "вмешивается" в дела США из-за слабой экономики. Почему тогда Америка, у которой такая сильная экономика, вмешивается во внутренние дела других стран?.. Рационально невозможно обсуждать эти заявления, можно только руками развести. Но так как Хейли занимает высокую должность, мы вынуждены эти бредни слушать", – сказал Александр Домрин.

При этом он обратил внимание, что наряду с очередными обвинениями в адрес Москвы в США раздаются и здравые голоса. Так, например, американский конгрессмен от республиканцев Дана Рорабахер заявил, что Соединенным Штатам для борьбы с терроризмом необходимо создать альянс с Индией, Японией и Россией.

"Дана Рорабахер зарекомендовал себя, как трезвомыслящий конгрессмен. Это голос "здоровой Америки". И это дает надежду на то, что "холодные головы" в США присутствуют, в том числе в Республиканской партии. Хотя, к сожалению, таких политиков мало. "Антирусский консенсус", сформировавшийся еще при (бывшем президенте США) Бараке Обаме, не распадается. Но капля камень точит. Поэтому то, что уже нет такого монолитного антирусского голоса из здания на Капитолийском холме – это уже предмет для оптимизма", – считает американист.

Вашингтон, а также ряд американских СМИ обвинили Москву во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Помимо этого, американская сторона неоднократно заявляла о "связях" президента США Дональда Трампа с Россией. Спецпрокурор по "российскому делу" параллельно с ФБР начал расследование предполагаемых связей американского президента и его окружения с Москвой. Тем не менее, на данный момент нет каких-либо результатов расследования. Москва, в свою очередь, уже неоднократно заявляла, что не вмешивается в дела США.

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