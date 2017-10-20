Политолог: Украина пошла на попятную в конфликте с Венгрией

В Киеве заявили, что пока не будут менять модель обучения в венгерских школах. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, закон об образовании изначально задумывался с целью давления именно на русскоязычных граждан Украины.

Киев обязуется до решения Венецианской комиссии по закону об образовании не вносить изменения в модель обучения в венгерских школах, заявила глава Минобразования Украины Лилия Гриневич.

"Эту модель, по которой будут учиться дети в венгерских школах, мы будем разрабатывать в консультациях с венгерской общиной. Эта модель будет представлена на уровне других нормативно-правовых актов. Мы обязуемся до согласования этой модели, а также до получения заключения Венецианской комиссии не делать никаких шагов по изменению модели обучения, которая сейчас существует в венгерских школах", – заявила Гриневич после встречи с министром человеческих ресурсов Венгрии Золтаном Балогом.

Решение Венецианской комиссии по закону об образовании на Украине ожидается в декабре.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Украины.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik выразил мнение, что закон изначально задумывался с целью давления именно на русскоязычных граждан Украины.

"Отказ Киева от украинизации венгерских школ еще раз доказывает тот факт, что власти Украины вносили изменения в законодательство об образовании с целью вытеснения именно русского языка из образовательного процесса, что законодательные изменения инициировались именно против русскоязычных граждан Украины. Тот факт, что Киев идет на попятную в конфликте с Венгрией, не удивителен. Ведь европейские институции оказали серьезное давление на официальный Киев. На сессии ПАСЕ Киев был подвергнут серьезной критике, и президент Украины был вынужден выслушивать ряд критических замечаний из-за тех изменений в законодательстве, которые были инициированы в его стране в части запрета на образовательную деятельность на языке нацменьшинств", – сказал Иван Мезюхо.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!