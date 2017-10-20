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"Приперли к стенке". Эксперт о признании Госдепа США по химоружию в Сирии

12:3320.10.2017
(обновлено: 12:39 20.10.2017)
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© AP Photo / Media Office Of MoadamiyehЭксперт из миссии ООН в Сирии обследует гильзу от снаряда в пригороде ДамаскаЭксперт из миссии ООН в Сирии обследует гильзу от снаряда в пригороде Дамаска
© AP Photo / Media Office Of Moadamiyeh
Госдеп США впервые признал, что "Джебхат ан-Нусра"* применяет химоружие в Сирии. Ранее американцы неоднократно обвиняли в применении химоружия Дамаск. Военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Госдепа.

Госдепартамент США впервые признал, что террористы "Хайят Тахрир аш-Шам", связанные с "Джебхат ан-Нусрой"*, используют химическое оружие в Сирии, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. 7 апреля 2017Брифинг представителя Минобороны России И. Конашенкова
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Эксперт о признании Госдепа по Сирии: правда выходит наружу
Такое заявление Госдеп сделал на своем сайте в сообщении, где объясняется, почему американцам не стоит приезжать в Сирию.

"Это первое официальное признание Госдепом не просто наличия, а именно, подчеркиваю, использования террористами "Джебхат ан-Нусры"* химического оружия в этой части Сирии для совершения терактов, о чем мы многократно предупреждали и заявляли на всех уровнях", – отметил Конашенков.

Представитель Минобороны напомнил, что сейчас в провинции Идлиб известен только один случай использования отравляющих веществ – в Хан-Шейхуне.

"Однако США упрямо обвиняли в нем правительственные войска. А устроивших тот теракт боевиков, как разобрался американский Госдеп, из "Джебхат ан-Нусры"* они называли "умеренной оппозицией"", – добавил он.

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Omar Haj Kadour
Эксперт о "химоружии США и Британии" в Сирии: правда выплывает наружу
Конашенков подчеркнул, что теперь "все встало на свои места": в Идлибе действует связанная с "Аль-Каидой"* группировка "Джебхат ан-Нусра"*, которая "применяет химическое оружие против мирного населения".

"Не ясно только, для чего же Вашингтону была нужна громкая атака дорогостоящими крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе Шайрат. Можно ведь было сжечь десятки миллионов долларов и с пользой для дела – нанеся удары по террористам "Джебхат ан-Нусры"*", – добавил Конашенков.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов считает, что признание, сделанное Госдепом, лишь подтверждает непродуманность политики США в Сирии.

"Признание того, что действующие в Сирии группировки именно в Идлибе применяют химическое оружие – это подтверждение того, что удар по авиабазе Шайрат был совершенно глупым решением, свидетельствующим о неумной политике США. Потому что город Хан-Шейхун, где сирийские войска якобы применили химическое оружие, находится именно в провинции Идлиб. А теперь американцы сами говорят о том, что группировка "Джебхат ан-Нусра"* использует в Идлибе химоружие, и если там (в Хан-Шейхуне) и было химоружие 4 апреля (как утверждали ранее США), то оно принадлежало боевикам", – сказал Иван Коновалов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, вряд ли признание американцев сможет кардинально изменить ситуацию.

"США и их союзники сделали так много для того, чтобы демонизировать (президента Сирии) Башара Асада и сирийскую армию, что, конечно, сразу ситуация вряд ли изменится. Это американская политика: им легко сначала голословно обвинить, а потом признать, что они были не правы. Но как говорится: ложки-то вернули, а осадочек остался. США постоянно сначала голословно обвиняют, а потом, когда их припирают к стенке, говорят, что они ошибались. И я не думаю, что произойдет какое-то кардинальное изменение, они так и будут обвинять во всех грехах сирийское правительство, сирийскую армию, президента Башара Асада. Потому что для них убрать Асада является "идеей фикс". Но в любом случае, я надеюсь, что после признания США (о применении в Идлибе химоружия боевиками) мировое сообщество посмотрит реально на вещи – на то, что делают американцы в Сирии, как они говорят на белое – черное, а на черное – белое", – отметил военный эксперт.

В августе официальный Дамаск сообщил, что на оставленных боевиками складах нашли химоружие, которое производили американские и британские компании. При этом сирийские власти не раз подчеркивали, что никогда не применяли отравляющие вещества против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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