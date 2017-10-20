"Приперли к стенке". Эксперт о признании Госдепа США по химоружию в Сирии

Госдепартамент США впервые признал, что террористы "Хайят Тахрир аш-Шам", связанные с "Джебхат ан-Нусрой"*, используют химическое оружие в Сирии, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Это первое официальное признание Госдепом не просто наличия, а именно, подчеркиваю, использования террористами "Джебхат ан-Нусры"* химического оружия в этой части Сирии для совершения терактов, о чем мы многократно предупреждали и заявляли на всех уровнях", – отметил Конашенков.
Представитель Минобороны напомнил, что сейчас в провинции Идлиб известен только один случай использования отравляющих веществ – в Хан-Шейхуне.
"Однако США упрямо обвиняли в нем правительственные войска. А устроивших тот теракт боевиков, как разобрался американский Госдеп, из "Джебхат ан-Нусры"* они называли "умеренной оппозицией"", – добавил он.
"Не ясно только, для чего же Вашингтону была нужна громкая атака дорогостоящими крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе Шайрат. Можно ведь было сжечь десятки миллионов долларов и с пользой для дела – нанеся удары по террористам "Джебхат ан-Нусры"*", – добавил Конашенков.
Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов считает, что признание, сделанное Госдепом, лишь подтверждает непродуманность политики США в Сирии.
"Признание того, что действующие в Сирии группировки именно в Идлибе применяют химическое оружие – это подтверждение того, что удар по авиабазе Шайрат был совершенно глупым решением, свидетельствующим о неумной политике США. Потому что город Хан-Шейхун, где сирийские войска якобы применили химическое оружие, находится именно в провинции Идлиб. А теперь американцы сами говорят о том, что группировка "Джебхат ан-Нусра"* использует в Идлибе химоружие, и если там (в Хан-Шейхуне) и было химоружие 4 апреля (как утверждали ранее США), то оно принадлежало боевикам", – сказал Иван Коновалов в эфире радио Sputnik.
По его мнению, вряд ли признание американцев сможет кардинально изменить ситуацию.
"США и их союзники сделали так много для того, чтобы демонизировать (президента Сирии) Башара Асада и сирийскую армию, что, конечно, сразу ситуация вряд ли изменится. Это американская политика: им легко сначала голословно обвинить, а потом признать, что они были не правы. Но как говорится: ложки-то вернули, а осадочек остался. США постоянно сначала голословно обвиняют, а потом, когда их припирают к стенке, говорят, что они ошибались. И я не думаю, что произойдет какое-то кардинальное изменение, они так и будут обвинять во всех грехах сирийское правительство, сирийскую армию, президента Башара Асада. Потому что для них убрать Асада является "идеей фикс". Но в любом случае, я надеюсь, что после признания США (о применении в Идлибе химоружия боевиками) мировое сообщество посмотрит реально на вещи – на то, что делают американцы в Сирии, как они говорят на белое – черное, а на черное – белое", – отметил военный эксперт.
В августе официальный Дамаск сообщил, что на оставленных боевиками складах нашли химоружие, которое производили американские и британские компании. При этом сирийские власти не раз подчеркивали, что никогда не применяли отравляющие вещества против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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