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Политик: в ЕС ухватились за идею России по миротворцам в Донбассе

11:0620.10.2017
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© AFP 2017 / Orlando SierraМиротворцы ООН из ГондурасаМиротворцы ООН из Гондураса
© AFP 2017 / Orlando Sierra
В МИД Финляндии заявили об интересе ЕС к российской инициативе по миротворцам в Донбассе. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik связал это заявление с общим настроением в Европе по поводу контрпродуктивности антироссийских санкций.

Миротворцы ООН. Архивное фото
© AP Photo / Ariel Schalit
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Глава МИД Финляндии Тимо Сойни, говоря о возможности постепенного снятия с России санкций, рассказал, что Евросоюз заинтересовала инициатива Москвы о миротворцах в Донбассе, и она требует изучения.

Европа установила санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, Москва ввела ответные меры. С тех пор санкции неоднократно продлевались, а в ЕС заявляли, что они будут отменены только после выполнения Россией Минских договоренностей, несмотря на то, что Москва является не стороной соглашения, а гарантом.

Миротворческая миссия ООН
© РИА Новости
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"Не хочу спекулировать на эту тему: пока, как видите, главы МИДов ЕС не раз единогласно продлевали действие пакетов санкций на последующие шесть месяцев. Хотя, конечно, российская инициатива относительно миротворцев на востоке Украины вызвала определенный интерес в Евросоюзе. И мы хотим услышать больше", – сказал он в интервью газете "Коммерсантъ", отвечая на вопрос о возможности постепенного снятия санкций

Как отметил Сойни, российское предложение рассматривается. "Страны ЕС его не отвергли, но нам нужно его изучить", – добавил он.

По словам президента Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, европейцы давно осознали контрпродуктивность санкционной политики. И заявления западных политиков это только подтверждают.

"Европа давно осознала, что санкции, которые были навязаны со стороны США, наносят вред взаимоотношениям между Евросоюзом и Россией, и страдают в первую очередь европейцы. А США являются игроком, который от этого выигрывает и преследует свои исключительно корыстные интересы. Поэтому европейские политики, особенно в последнее время, активизировали свои выступления как пробные шары в части того, что необходимо ослабить санкции, нужно их снять, что они не приносят результата. И это действительно является объективным", – сказал Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik.

Что касается вопроса введения миротворцев в Донбасс, то, по мнению политика, европейцы в данном случае проявляют определенный меркантилизм.

"Вопрос о том, что президент России предложил обсудить введение миротворцев на территорию Донбасса, является ключиком к спасению для европейцев, которые за него ухватились. Вопрос миротворцев на сегодня является очень важным, он позволяет европейцам побороться за снятие санкций, чтобы получить для себя выгоду. В этом вопросе она достаточно меркантильная", – считает Вадим Колесниченко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев же, в свою очередь, считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.

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