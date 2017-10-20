Эксперт о признании Госдепа по Сирии: правда выходит наружу

Госдеп США впервые признал использование террористами химоружия в Сирии, отметили в Минобороны РФ. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал востоковед Вячеслав Матузов.

Действующая в Сирии авиация ВКС, в отличие США, не наносит ударов по населенным пунктам, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков также отметил тот факт, что Госдеп США впервые признал, что террористы "Хайят Тахрир аш-Шам", связанные с "Джебхат ан-Нусрой"*, используют химическое оружие в Сирии, в провинции Идлиб.

"Это первое официальное признание Госдепом не просто наличия, а именно, подчеркиваю, использования террористами "Джебхат ан-Нусры"* "химического оружия" в этой части Сирии для совершения терактов, о чем мы многократно предупреждали и заявляли на всех уровнях", – сказал он.

Также Конашенков напомнил, что сейчас в провинции Идлиб "известен только один случай использования химического оружия – в Хан-Шейхуне".

"Однако США упрямо обвиняли в нем правительственные войска. А устроивших тот теракт боевиков, как разобрался американский Госдеп, из "Джебхат-ан-Нусры"* – они называли "умеренной оппозицией", – отметили в Минобороны.

Также он подчеркнул, что действующая в Сирии авиация ВКС, в отличие США, не наносит ударов по населенным пунктам.

"Что касается также упоминаемой в тексте заявления якобы бомбардировки российской авиацией города Идлиб, то здесь госдепартамент, мягко говоря, заблуждается и американским гражданам бояться нечего. Действующая в Сирии российская авиация не наносит ударов по населенным пунктам, в отличии от США и коалиции", – сказал Конашенков.

Руководитель Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами, бывший дипломат Вячеслав Матузов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что признание Госдепом США применения террористами химоружия в Сирии – это запоздалая констатация факта.

"Наличие у террористических групп отравляющих веществ – это сегодня угроза даже более серьезная, чем акты индивидуального террора: взрывы, поножовщина и так далее. Так что Госдепартамент в данном случае просто фиксирует реальное положение вещей, о котором давно говорим не только мы, но уже и очень многие в мировом сообществе. Поэтому это просто запоздалая констатация факта", – считает Вячеслав Матузов.

Он напомнил, что ранее США категорически отказывались признавать наличие у террористов в Сирии химоружия – и именно это, по его мнению, повлияло на позицию Организации по запрещению химоружия при расследовании инцидента в Хан-Шейхуне в апреле 2017 года.

"Вообще по деятельности в Сирии ОЗХО складывалось впечатление, что это не столько международная, сколько американская организация. При расследовании того же инцидента в Хан-Шейхуне они отказались выехать на место событий, и при этом полностью игнорировали выводы наших специалистов, но зато пользовались данными, которые им предоставляли от экстремистских группировок в Сирии. И вот сейчас правда выходит наружу", — отметил Вячеслав Матузов.

*террористическая организация, запрещенная в России

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