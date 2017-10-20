Сенатор: у США - информационно-психологическая агония

Посольство России ответило на обвинения во "вмешательстве" в дела Соединенных Штатов со стороны постоянного представителя США при ООН Никки Хейли. Эти обвинения прокомментировал в эфире радио Sputnik сенатор Франц Клинцевич.

Посольство России ответило на обвинения во "вмешательстве" в дела США со стороны постоянного представителя США при Организации объединенных наций Никки Хейли.

В дипведомстве отметили, что Москва на всех уровнях заявляла, что Россия не вмешивается в дела США.

В российском посольстве посоветовали Хейли искать тех, кто вмешивался в президентские выборы в США в 2016 году, среди "официально объявленных союзников".

Также дипведомство напомнило, что Москва неоднократно выступала за возобновление нормальных отношений с США и готова выстраивать их на равноправной и взаимоуважительной основе.

Постпред США при ООН Никки Хейли ранее заявила, что вмешательство в дела другого государства является "способом ведения войны", и Россия, по ее словам, предпочитает применять подобные методы. Об этом дипломат сказала в ходе дискуссии в Институте Джорджа Буша.

Она также заявила, что Россию нужно наказать за "вмешательство" в дела США.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о возможных причинах усилившихся в последнее время нападок на Россию.

"Мне кажется, что сегодня на Западе искусственно ищут поводы для дискуссии с одной только целью – сформировать крайне негативные точки зрения в отношении Российской Федерации. И у меня давно уже создается впечатление, что делают они это из-за большого страха. Суть этого их страха мне понятна: Россия сделала большой рывок в политическом и военно-техническом отношении. Она сделала бы такой же рывок и в экономике, но ей вставляли палки в колеса. Поэтому она и здесь движется, но не так быстро. А вот рывок в военно-техническом отношении их реально волнует", – считает Франц Клинцевич.

Именно поэтому, по мнению сенатора, США усилили свою информационную атаку на Россию.

"Но мы живем все-таки в XXI веке и скрыть информацию крайне тяжело. Поэтому люди за рубежом так или иначе получают информацию. Они узнают о России через разные форумы, мессенджеры, другие информационные каналы. Они сами приезжают в Россию и все видят своими глазами – как сейчас на Всемирном фестивале молодежи… И мне кажется, скоро весь мир привыкнет к этой информационно-психологической агонии, в которой находятся Соединенные Штаты", – сказал Франц Клинцевич.

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